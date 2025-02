Nagy Márton megvizsgálná a globális minimumadót

Beszélt arról is, hogy az EU tagállamai között vita zajlik arról, hogy a védelmi kiadásokat miként kezeljék a költségvetési szabályokban, tekintettel az egyre növekvő geopolitikai kihívásokra és a NATO kötelezettségeire. Elmondta, hogy az új uniós javaslat szerint a védelmi kiadásokat kiemelnék a költségvetésből, és nem kerülne túlzottdeficit-eljárás alá az az ország, amely növeli a védelmi kiadásokat. Mint megjegyezte, a javaslat még kezdeti szakaszban van, kevés konkrétummal. Lényegében két pont köról zajlik a vita: egyrészt, hogy mi számít védelmi kiadásnak, ebben a kérdésben Magyarország határozottan úgy véli, minden országnak magának kell döntenie, míg mások a NATO által meghatározott védelmi kiadási definíciót követnék Másrészt kérdés, hogy mi az a referenciaérték, amihez képest a növekvő védelmi kiadások már nem számítanak bele a kiadásokba. A tagállamok sürgetik a részletszabályok kidolgozását, és várhatóan tavaszra elkészül egy átfogó javaslatcsomag – közölte a nemzetgazdasági miniszter. (MTI)

„Az, hogy az Egyesült Államok kilép ebből a megállapodásból, problémát jelent az Európai Unió és az uniós országok számára a régió versenyképessége szempontjából. Az Európai Unió már most is versenyképességi válsággal küzd, és az Egyesült Államok által bejelentett lépés további problémákat okozhat, mivel harmadik országok profitálhatnak ebből a döntésből” – tette hozzá.

