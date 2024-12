Nagy Mártonék várják a véleményeket a kormány nagy tervéről

A most társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet szerint 2025. január 1-jétől havi 150 ezer forintos lakhatási támogatás érhető el a 35 év alatti fiatalok számára. A támogatást a munkáltatók béren kívüli juttatásként, kedvezményes, 28 százalékos adózással nyújthatják, akár éves szinten 1,8 millió forint összegben. A juttatás albérleti díjra vagy lakáshitel törlesztésére fordítható, és a jelenlegi kedvezményes adózású juttatások felső határán felül adható.

