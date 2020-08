Nagyon megugrott a magyar adósság

Utóbbi, vagy a gazdaság teljesítménye kapcsán a mélyponton vélhetőleg túlvagyunk, ám éves bázison egyelőre közel sem biztos, hogy akár a harmadik, akár a negyedik negyedéve fordulatot hoz majd. Az esélyeket latolgatva a nominális adósság további növekedésének az esélye nagyobb, mint a csökkenésnek, így jó eséllyel fogunk még idén a mostaninál rosszabb adósságmutatóval is találkozni.

Az államháztartás bruttó, konszolidált, névértéken számított adóssága a GDP 70,2 százalékát érte el 2020 második negyedévének végén (32 432 milliárd forintot). Az Eximbank adósságát is figyelembe véve a szektor adóssága a GDP 71,9 százaléka volt (33200 milliárd forint).

