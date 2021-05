Nagyot fékezett az oltási tempó

258 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 802 346 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 41 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 560 főre emelkedett. A napi új fertőzöttek és áldozatok száma tavaly szeptemberben volt utoljára ilyen szinten.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 670 205 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 102 581 főre csökkent.

1420 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 169-en vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 5 023 145 fő, közülük 3 012 483 fő már a második oltását is megkapta. Tegnap 17 463 oltást adtak be, ami további fékezést jelent a megelőző napi 36 ezres számhoz képest. Legutóbb május 10-én adtak be alig több mint 17 ezer oltást, a vakcinaprogram azután új lendületet vett. Tegyük hozzá: ma a vasárnapi adatokat kapjuk kézhez, hétvégén alapból kevesebbet oltanak.