Napelemprogram segíti az átlagos jövedelműeket novembertől

A napelem pályázatot napelemes rendszer kiépítésére és telepítésére, illetve a fűtési rendszer napelemes korszerűsítésére lehet beadni. Az első esetben közel 3 millió forint, a másodikban pedig a technológiától függően 9-11 millió forintot is kitehet a támogatás.

Az önrészt nem igénylő támogatás maximális összege a beruházás műszaki tartalmától függ. A saját fogyasztási célra, tetőre telepített napelemes rendszerre bruttó 2 896 108 forintot lehet legfeljebb igényelni. Ha emellett a pályázó nyilászáró cserét és a fűtési rendszer korszerűsítését is vállalja, akkor infra- és fűtőpanelekkel kiépített rendszerekhez bruttó 9 368 464 forintot, hőszivattyús rendszerekhez bruttó 11 559 214 forintot lehet megpályázni.

A támogatás összegének legalább 500 ezer forintnak kell lennie, a mértéke pedig nem haladhatja meg a valós ráfordítási költséget. Igényelhető előfinanszírozás a kezdeti munkálatokra, de ez legfeljebb az elnyert összeg 13 százalékát teheti ki. Bár a közzétett feltételek még nem véglegesek, de az elszámolható költségekről részletes tájékoztatás a napelem.palyazat.gov.hu weboldalon érhető el.

Egy személy, illetve egy ingatlan csak egyszer részesülhet a programból. A pályázat igénylőjének állandó lakcímmel, illetve legalább résztulajdonnal kell rendelkeznie az ingatlanban, amelyben megvalósul a napelemes rendszer. Kizáró tényezők, ha a tulajdonos kiskorú, 60 napot meghaladó köztartozása van, vagy nem rendelkezik magyar adóazonosító jellel. A pályázatban résztvevő ingatlanok típusát is megkötötték, családi házakra, sorházakra, ikerházakra, illetve legfeljebb hatlakásos társasházakra igényelhető a támogatás.

Mindezen kritériumokon felül jövedelmi feltételt is meghatároztak, miszerint a háztartás átlagos jövedelme nem haladhatja meg a 4 850 000 forintot. A háztartásba minden, az ingatlanba állandó lakcímmel bejelentett lakó beleszámít, így a jövedelemben nem részesülők, illetve eltartottak is. A kalkuláció eszerint úgy alakul, hogy minden 2020-as évre vonatkozó szja bevallás szerinti jövedelem beleszámít és ezek összértékét kell elosztani az állandó lakcímmel rendelkezők számával.

Az igénylés online, a palyazat.gov.hu oldalon nyújtható be, a tervek szerint november 15, reggel 8 órától. Először azonban csak a nyugat- és közép-dunántúli megyék számára lesz elérhető a program, utána heti váltásban a dél-dunántúli és dél-alföldi régió, majd Észak-Alföld és Észak-Magyarország, végül pedig Pest megye és Budapest területén élők nyújthatják be pályázatukat. 2024 márciusáig, 4 ütemben lehet majd jelentkezni a programra.

A munkálatokat a sikeres pályázatot jelző, online kiállított, Támogatói Okirat megjelenésétől érdemes elkezdeni, amire az okirat kiállítását követő 12, illetve 18 hónapig van lehetőség. A hosszabb határidő, a komolyabb munkálatokkal járó, energetikai korszerűsítést is vállaló pályázatokhoz jár, de bármilyen műszaki tartalommal is rendelkezzen a beruházás, a napelem engedélyeztetési folyamatát, az okirat kiállításától számított 6 hónapon belül meg kell kezdeni a szolgáltatónál. A beruházást csak a programra regisztrált, a Kivitelezői listáról kiválasztott vállalkozóval lehet megvalósíttatni.

Ha a munkálatok nem fejeződnek be időben, azt minden esetben be kell jelenteni, ha pedig a késés meghaladja a 3 hónapot, részletes indoklást is csatolni kell. A támogatott beruházásokat legkésőbb 2026. Június 30-ig kell befejezni.