Negatívra módosította a Moody's a magyar bankrendszer kilátásait a koronavírus miatt

Több európai bankrendszer is így járt, nem csak a miénk.

A Moody's várakozása szerint a koronavírus-járvány miatt az európai gazdaságok teljesítménye kumulatív bázison számolva valószínűleg visszaesik az idei év első felében. Jóllehet a költségvetési és a monetáris ösztönző lépések hatására 2020 második felében és 2021-ben várhatóan a hosszú távú folyamatokból levezethető ütemnél gyorsabb lesz a kilábalás Európában, valószínűtlen azonban, hogy a második negyedévben kieső kibocsátási értéket be lehet hozni - áll a hitelminősítő elemzésében.

