Négy ingatlant kap a Színművészeti Egyetem

A Színművészeti Egyetem négy állami tulajdonú ingatlant kap szeptember 1-jén a Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által tegnap benyújtott törvényjavaslat értelmében, és létrehozzák az intézmény vagyonkezelő alapítványát is, ezzel magánegyetemként fog a továbbiakban működni.

A Corvinus , majd a többi egyetemi vagyonkezelő alapítványok sorát növeli a Színművészeti Egyetemről szóló törvényjavaslat, mely szerint az egyem által eddig is használt ingatlanok kerülnek a tulajdonukba. Ennek érdekében létrehozzák a Színház- és Filmművészeti Egyetemért Alapítványt, mint az intézmény leendő fenntartóját, a kuratórium elnökét és tagjait az innovációs és technológiai miniszter jelöli ki majd ki a feladatra. Az ingyenesen átkerülő ingatlanok a fenntartóváltást követően a magánegyetemként tovább működő intézmény tulajdonába kerülnek.

