Negyedéves csúcsra pörgött a fertőzöttek száma a németeknél

A közelmúltban a regisztrált új esetek számának növekedését jelentették számos más országból, amelyek emiatt ismét korlátozásokat vezettek be .

A grafikon is azt mutatja, hogy a regisztrált fertőzöttek összlétszáma július vége óta a korábbinál ismét meredekebben emelkedik. Az aktív fertőzöttek száma (sárga görbe) szintén növekedésnek indult, ugyanakkor még nagyon messze van az áprilisi értékektől.

Bár a közelmúltban a tesztelések száma is emelkedett, az esetszám növekedése nem csak erre vezethető vissza, közölte az intézet a Spiegel szerint .

Németországban április elején pörgött csúcsra járvány – akkor több mint hatezer vírushordozót regisztráltak naponta –, azóta sokáig érezhetően csökkent az esetszám. Emiatt a korlátozások egy részét fel is oldották.

