Nem fog az ország az útépítéseken spórolni

Nagy István agrárminiszter, a térség fideszes országgyűlési képviselője azt mondta, hogy az M15-ös autópálya segíti és hosszú távon kihatással van a visegrádi országok kapcsolatára. Korábban nehézséget okozott, hogy nem volt megfelelő közúti összeköttetés, december óta azonban autópályán lehet eljutni Budapestről Pozsonyba és Prágába - tette hozzá. A további politikai és gazdasági kapcsolataink megerősítése érdekében ez fontos beruházás volt - fogalmazott a miniszter. Hozzátette, hogy a korábban "halálútként" emlegetett M15-ös, ahol a bővítés előtt nagy volt a forgalom és sok baleset történt, az "élet útjává" vált abból a szempontból is, hogy gazdaságélénkítést jelenthet a térségnek.

2010 óta mintegy ötszáz kilométer autópálya vagy autóút épült meg és hatezer kilométernyi út újult meg - mondta, hozzátéve, hogy míg 2010-ben három országhatár volt elérhető négysávos úton, ma már kétszer annyi. Hangsúlyozta, hogy az M15-ös autópálya tavaly decemberi átadásával a magyar-szlovák közlekedési kapcsolatok bővültek. 2010 óta több Ipoly-híd épült meg és őszre befejeződik az új komáromi Duna-híd kivitelezése is - tette hozzá. Kitért arra is, hogy az M70-es úttal négysávos kapcsolat épült ki Szlovénia felé, emellett folyamatban van az M30-as út kivitelezése, amellyel Kassáig lehet majd négysávos úton közlekedni.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!