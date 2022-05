Nem fogja megütni a Molt a különadó - Holoda Attila volt Klasszis Klubunk vendége

Különös aktualitást kapott a csütörtökön ismertetett különadók miatt a Privátbankár és az mfor.hu Klasszis Klub eseménye, hiszen felmerült, a Molra kivetett 300 milliárd forintos extra teher akár az Európai Unió legolcsóbb benzinárát veszélyeztetheti. A Magyarországon 480 forinton rögzített kedvezményes kiskereskedelmi árakat ugyanis részben a Mol nyereségéből finanszírozták.

Holoda Attila szerint, ha csak a Mol közelmúltban publikált első negyedéves eredményét nézzük, amely 281 milliárd forintos nyereséget mutatott, akkor az éves 300 milliárd forintos extra adó nem fogja csődbe vinni a társaságot. Ugyanakkor azt is érdemes megjegyezni, hogy a Molt sújtó intézkedés nem teljesen előzmény nélküli, hiszen néhány napja a magyar cég szlovák leányvállalatát, a Slovnaftot hasonló típusú nyereségadóval sújtották. A szlovákok és valamilyen szinten a magyar kormány is azt a többleteredményt csapolja meg, ami alapvetően nem a Mol érdeme. A társaság ügyesen lavírozott Holoda Attila szerint azzal, hogy a háború miatt bevezetett intézkedések miatt olcsóbbá váló urali típusú olajat vásárolta, miközben a késztermékeit a Brent olaj árának megfelelő áron forgalmazta. A különbség a korábbi egy-két dolláros szinthez képest 30-35 dollárra nőtt hordónként.

Ha azt kalkuláljuk, hogy az értékesítésük alapján a Mol nyeresége elérheti a 8-900 milliárdot csak az olajár különbözetből adódóan, akkor a rájuk kivetett 300 milliárd forintos adó nem az az összeg, ami a vállalatot nagyon keményen megütné. A másik oldalon természetesen hiányozni fog neki, hiszen egy profitorientált piaci vállalatról van szó.

Kérdésünkre, hogy az adó mellett is fenntartható-e az üzemanyagok 480 forintos hatósági ára Holoda Attila úgy vélekedett, hogy mindenképpen. Sőt, szerinte még akár alacsonyabb árat is képes lenne a társaság finanszírozni. Ezt azzal indokolta, hogy a hatósági ár akkor lett meghatározva, amikor a két említett olajtípus ára gyakorlatilag megegyezett. Azóta viszont jelentősen eltávolodtak egymástól, igaz, az ár rögzítésekor a Brent is jóval olcsóbb volt.

Holoda Attila azt is kiemelte, hogy érdemes figyelembe venni, miközben a kiskereskedelmi és a nagykereskedelmi ár megegyezik, a Molnak az olcsóbb urali típusú olaj révén van forrása finanszírozni az így keletkező veszteségüket. A kisebb töltőállomásoknak viszont nincs ilyen háttere. A korábbi Innovációs és Technológiai Minisztérium ugyan meghirdetett egy kompenzációs programot, ez a kompenzáció azonban meg sem közelíti azt a költségszintet, amibe nekik a kutak üzemeltetése kerül. A kisebb kutak 20 forintra pályázhatnak literenként, miközben az átlagos költségük literenként 55-58 forint körül van. Ezeket a töltőállomásokat üzemeltetni kellene, munkatársakat fizetni, a benzinkutakon különböző működési költségek vannak, amelyeket összességében nem fedez a megpályázható összeg. Arról nem is beszélve, hogy a kormány még egy trükkös megoldáshoz folyamodott, hiszen a szabályok szerint az elmúlt év hasonló időszakának a forgalmát alapul véve, annak 80 százalékáig pályázhatnak. Ez azt jelenti, hogy az árstop miatt megnövekedett forgalmat a kormány nem veszi figyelembe.

Vélhetőleg utóbbi, vagyis a nagyon komoly benzinturizmus miatt hozott olyan intézkedést a kormány, hogy csak magyar rendszámú jármű esetén jár majd a hatósági ár, aki külföldi rendszámú autón közlekedik, annak piaci árat kell fizetnie. A korábbi és a megugró kereslet miatt a kisebb kutak komoly veszteséggel számolhatnak. Valamilyen szinten persze paradoxon, de a most bevezetésre kerülő, magyar forgalmihoz, rendszámhoz kötött tankolás visszafogja a forgalmat, és az alacsonyabb kereslet révén csökkenhet a kutak tulajdonosainak a vesztesége.

Holoda Attila megjegyezte, hogy a magyar autósoknak járó kedvezménnyel van egy nagy hiba. A kisebb kutak nem arra vannak berendezkedve, hogy a vásárlókat azonosítsák, igazoltassák. Nagyon sok olyan kis kút van, ahol egy család dolgozik, nem tudnak alkalmazottat fizetni. Ha egy ember van ügyeletben, akkor elég nehéz lesz nem csak folyamatosan figyelni a betérő autósokat, de ha kell még csendőrként is fellépni velük szemben. "Már látom előre, hogy azokon a helyeken, ahol jelentős számú turista fordul meg, nem fogják tudni betartani a szabályokat" - mondta vendégünk. De az is érdekes kérdéseket vet fel a szakértő szerint, hogy egy magyar vállalat határon túli leányvállalatának külföldi rendszámú autói miért nem lesznek jogosultak kedvezményes áron vásárolni üzemanyagot. Többek között a fentiek miatt átgondolatlannak tűnik ez az új intézkedés.