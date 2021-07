Nem kap TAO-pénzt Siófok, hogy lesz így meg a régóta várt uszoda?

A Siófoki Vízilabda Kft.-nél 2021. július elsején elindult a végelszámolási eljárás - vettük észre a társaság cégkivonatában.

Ez első olvasatra ugyan nem tűnik nagy horderejű eseménynek, a háttérben mégis egy sokéves történet húzódik meg. A végelszámoláshoz pedig egy olyan indok vezetett, mely nem igazán volt jellemző az elmúlt pár évben - különösen igaz ez a labdarúgásra. De kezdjük az elején, 2017 környékén!

Egy korabeli hír arra enged következtetni, hogy a siófoki lakosok már régen vágynak arra, hogy a Balaton fővárosának is legyen egy saját uszodája, miután a régit elbontották. A városvezetés azonban ezt a kormány tanuszoda-programjába bekerülve szerette volna megvalósítani - pályáztak is az első és a második körben is, sikertelenül. A kormány azonban azokat részesíti előnyben, ahol semmilyen lehetőség nincs, márpedig Siófokon ott a Galerius Fürdő, melynek kisebb medencéje alkalmas arra, hogy a kicsik megtanuljanak úszni.

Hamarosan eldől, lesz-e végre uszodája Siófoknak (Fotó: MTI) Hamarosan eldől, lesz-e végre uszodája Siófoknak (Fotó: MTI)

A probléma azonban az, hogy a Galerius sokkal inkább élményfürdő, mint uszoda, ráadásul mára az is bezárt, így tényleg nincs semmilyen vizes létesítmény a városban. A tanuszoda-program sikertelen pályázatai után a térség országgyűlési képviselője, Witzmann Mihály 2017 tavaszán azt ajánlotta a városvezetésnek, hogy valósítsák meg a mindössze 30 százalékos önerőt igénylő TAO-támogatási rendszer keretein belül az uszodát.

A tanácsot megfogadva a siófoki önkormányzat létre is hozta a Siófoki Vízilabda Kft.-t, ám mivel TAO-pénzre önkormányzat nem pályázhat, csak sportszervezet, -egyesület, ezért alapítása után egy évvel társtulajdonos lett a cégben a Kaposvári Vízilabda Klub, amely be is nyújtotta a vonatkozó sportfejlesztési programot a Magyar Vízilabda Szövetséghez.