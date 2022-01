Nem kell feltétlenül a Mercedes-gyárhoz közel lakni

Bács-Kiskun megye sem kivétel az alól, hogy a drágulás elől a nagyobb városok közvetlen környékére menekül aki csak teheti. A lakhatás ezeken a településeken akár 20-30 százalékkal is olcsóbb lehet, mint a vonzáskörzet központjában. Ezt támasztja alá Kecskemét esete is, ahol egyebek között sok olyan munkavállaló is dolgozik, aki ma már egy közeli faluból jár mondjuk a Mercedes gyárba.

Végleges adtok még nincsenek, de az első 9-10 hónap alapján megállapítható, hogy a megyében ugyan nem nőtt olyan sebességgel a lakások ára, mint például Budapesten vagy Debrecenben és vonzáskörzetében, de az emelkedés egyre inkább Kecskeméttől kifelé tolja a fiatalokat vagy a csendesebb környékre vágyó idősebbeket.

A megújuló kecskeméti belvárosban tovább nőttek a lakásárak (pixabay.com) A megújuló kecskeméti belvárosban tovább nőttek a lakásárak (pixabay.com)

A Duna House (DH) mindamellett megállapította, hogy az elmúlt 10 esztendőben a lakások értéke több mint kétszeresére emelkedett a megyében. A tranzakciók közel 60 százaléka Kecskeméten realizálódott.

Míg Nyugat-Magyarországon mind a panelek, mind a téglaotthonok esetében 12, illetve 16 százalékos áremelkedés volt a tavalyi harmadik negyedévben, addig az ország keleti felében stagnáltak az árak. Ez alól nem kivétel Bács-Kiskun megye sem, ahol mindössze 2 százalékkal nőtt az ingatlanok átlagára.

Típusokra lebontva azonban jobban látható a különbség: a panelek a 2020-hoz hasonló négyzetméteráron, 334.000 forintért keltek el 2021-ben is, míg a téglalakásoknál kisebb korrekció következett be, de még így is 386.000 forint/négyzetméteres költséggel kell számolniuk a potenciális vevőknek. A térségben a házak a legkeresettebbek (56,5 százalék), ezzel magyarázható közel 6 százalékos áremelkedésük is. Egy átlagosnak mondható, 100 négyzetméteres házért így 23,7 millió forintot kell fizetni.

A megyeszékhelyre fókuszálva azonban eltéréseket mutatnak a számok. A kecskeméti ingatlanok átlagára 27,7 millió forint, ami hasonló mértékű áremelkedést mutat, mint megyei szinten. Tavaly az év túlnyomó részében a panelek 354.000, a téglalakások pedig 407.000 forintos négyzetméteráron keltek el átlagosan.

Kecskeméten kívül Kiskunfélegyházán, Baján és Izsákon is élénkebb ingatlanforgalmat regisztráltak a szakértők. A különböző állami támogatások révén főleg a fiatal párok költöznek ki Kecskemét agglomerációjába. Ezeken a településeken főként régebbi, felújításra váró házak, Kádár-kockák, vagy tanya jellegű ingatlanok találhatók, ugyanakkor ezek jóval olcsóbbak.

Jellemzően két típusú vevő választja ezt az alternatívát. Vannak, akik eladják kecskeméti panellakásukat, és a Babaváróval, valamint támogatott hitellel szeretnének családi házat vásárolni. Egy másik csoportot képviselnek a kevés önerővel rendelkező fiatalok, akik viszont ezen támogatások által szeretnének ingatlanhoz jutni.

"Sokszor azonban egy hirtelen hozott, nem átgondolt döntés áll ezek hátterében, mivel mindenki ki szeretné használni ezt a lehetőséget.” - mondta Benedikt Károly, a DH pr és elemzési vezetője.

Kecskeméten egy felújításra váró ház is 30-35 millió forintba kerül, míg az agglomerációban egy szépen karbantartott, régebbi típusú házat már 22-25 millió forintért is meg tudnak vásárolni. Ezeknek az eladási ára 3 évvel ezelőtt minimum 30 százalékkal volt alacsonyabb.

Az újépítésű ingatlanok iránti kereslet is egyre magasabb. Míg 2020-ban a tranzakciók 4,6 százalékát tették ki, addig tavaly szeptemberig az adásvételek 8,4 százalékát kötötték meg az ezen típusú lakóhelyekre. Árak tekintetében stagnálás figyelhető meg, 2020-hoz hasonlóan 2021-ben is 430-460 ezer forintért lehetett az újépítésű lakások, házak négyzetméterét megvásárolni.

Voltak-vannak kiugró árak is. A kínálatban szerepelt egy 350 négyzetméteres négyzetméteres, történelmi kúria, az volt a legdrágább Bács-Kiskun megyei ingatlan, amelyet a hozzá tartozó, több mint 9 hektáros birtokkal kínáltak eladásra, 595 millió forintért. A XIX. század végén, klasszicista stílusban épült ház mellett több más épület is megtalálható a telken, köztük istálló, műhely, medence és biliárdszoba is.

Közel fél milliárd forintért hirdettek egy Kecskemét belvárosi, több lakóegységes, 1.150 négyzetméteres luxusingatlant, illetve egy újépítésű, háromszintes, 5 hektár birtokkal rendelkező, szálloda vagy egészségügyi központ kialakítására is alkalmas klasszicista kúriát az M5 autópálya lehajtója közelében. A TOP3 legdrágább ingatlan mellett így is bőven akad még 100, 200, sőt 300 millió forintos érték feletti a Bács-Kiskun megyei kínálatban. A tavalyi rekordeladás egy megyeszékhelyi családi házé volt, ami 127,5 millió forintért kelt el.

A vevők legnagyobb arányban első otthonukat teremtették meg a térségben, de sokan döntöttek a nagyobb lakásba való költözés vagy befektetési lehetőség miatt az ingatlanvásárlás mellett. Az eladók szempontjából a legfőbb értékesítési okot a lakásméretváltás, illetve az örökség eladásából realizálható hozam jelentette.