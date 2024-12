Nem kötött túl drágán lakásbiztosítást? Most ellenőrizheti

Az egyes biztosítók ajánlatai akár lényegesen eltérhetnek az átlagdíjakhoz képest. Jövő márciusban is lesz lakásbiztosítási kampány, ám mindazoknak célszerű felülvizsgálni – az értékkövetés, a fedezett/nem fedezett kockázatok számbavétele, a biztosítási szolgáltatások áttekintése érdekében – eddigi biztosítási szerződésüket, akiknek ezt megelőzően érkezik el biztosítási évfordulójuk. A lakásbiztosítási piacon az ügyfelek eligazodását az MNB honlapjának Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítási (MFO) és Pénzügyi Navigátor fogyasztóvédelmi oldalaival is támogatja.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!