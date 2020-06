Nem minden iskolában ránt majd gumibotot az iskolaőr

Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár a Heteknek adott interjúban az iskolaőrség bevezetésével kapcsolatban beszélt a részletekről. Azt mondta: az intézkedés állami intézményekben indul, később, igény esetén egyházi vagy magán fenntartók is csatlakozhatnak a programhoz. Nem minden iskolában vezetik be, hanem ott, ahol erre igény van, és nem is végleges módon – ha az érintettek úgy ítélik meg, hogy feleslegessé vált, az iskolaőrség meg is szüntethető.

Az iskolaőrök nem az Emmihez kerülnek állományba, hanem a rendőrségen belül, önálló rendészeti szervként - tehát a Belügyminisztérium költségvetéséből.

Maruzsa Zoltán szerint az iskolaőr közhatalmi jogosítványokkal rendelkezik, és speciálisan az iskolai konfliktusokra van felkészítve - gumibotot, bilincset is használhat, de ez szerinte szerencsésebb a mostani rendszernél, amikor hívás esetén fegyveres rendőr megy be az iskolaépületbe.

A kényszerítő eszközök védelmi eszközök, amelyek ellenszegülés vagy támadás elhárítására szolgálnak az iskolaőröknél - mondta az államtitkár. Igaz, nemrég egy, a Magyar Nemzetnek adott interjúban azt mondta: az iskolaőrök az iskola területén történő rendbontások esetén avatkozhatnak be, de nemcsak akkor, ha valamelyik diák pedagógust bántalmaz, hanem akkor is, ha a tanulók esetleg egymással verekszenek, illetve egy erőszakos szülő lép fel agresszíven egy tanulóval vagy nevelővel szemben.

Maruzsa Zoltán ismét beszélt a büntethetőségi korhatár leszállításáról is: a pedagógusok elleni bántalmazó magatartás nemcsak középiskolásokra jellemző, hanem sajnos a felső tagozatosok körében is terjed, szerinte ezért indokolt, hogy 14 év alattiak is büntethetőek legyenek.

A korábbi rendőrökből álló szervezet a tantestület része lesz, és azokban az iskolákban, ahol súlyos fegyelmi problémák vannak, állandóan bent lesznek a gyerekek között. Az iskolaőrök fegyvert nem, de más szankcionáló eszközt tarthatnak majd maguknál, amelyet csak az iskolában használhatnak. A törvényjavaslatról itt írt bővebben az mfor.hu.