Nem változott Magyarország hitelminősítése

A harmadik nagy hitelminősítő, Moody's Investors Service az S&P és a Fitch osztályzatánál egy fokozattal alacsonyabb, "Baa3" - a másik két cég módszertanában "BBB mínusz"-nak megfelelő - besorolást tart érvényben Magyarországra. A Moody's idei felülvizsgálati menetrendjében Magyarország először március 27-én szerepelt; legközelebb szeptember 25-én kerül sorra. A Moody's az idei első, márciusi időpontban nem vizsgálta érdemben Magyarország államadós-besorolását, így nem jelentett be módosítást a "Baa3" szintű osztályzatra, sem annak stabil kilátására.

A cég közölte: az általa érvényben tartott "BBB" magyar államadós-besorolás tükrözi egyrészt az erőteljes szerkezeti mérőszámokat, a stabil bankrendszert és a térségi társgazdaságokénál erősebb növekedési előtörténetet, másrészt figyelembe veszi a magas államadósság-rátát és a korábbi unortodox makrogazdasági politikából eredő kockázatokat is.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Mindezek alapján az S&P Global Ratings előrejelzése az, hogy a likvid eszközöktől megszűrt államadósság-ráta az idei évre várt 72 százalékos tetőzés után 2023-ig a hazai össztermék 67 százalékára csökken. A cég megjegyzi, hogy még ez a szint is a legmagasabbak közé tartozik a közép- és kelet-európai térségben.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!