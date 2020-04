Nemrég még barátkozott a kormány a járvány bűnbakjává tett Iránnal

„Nem csak a karrierjét törhetik ketté, de egy olyan országba akarják most visszaküldeni, ahol már tömegsírokat ásnak a vírus áldozatainak" – mondta jogi képviselője arról az iráni orvostanhallgató lányról, aki már a 2010-es évek eleje óta Magyarországon él, és akit tizennégy másik iráni egyetemistával együtt a karantén szabályainak megsértése miatt március közepén kiutasítottak Magyarországról, olvasható a Direkt36 a 444-en megjelent cikkében.



A lány – akit Szekeres Zsolt, a Helsinki Bizottság jogásza és ügyvéd kollégái képviselnek - több más iráni diákkal együtt koronavírus gyanújával került a Szent László kórházba március elején. Azt állítja, hogy végig együttműködött a kórházi dolgozókkal és minden szabályt betartott, mégis kiutasította az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) Magyarországról és az Európai Unióból. Úgy érzi, hogy más iráni hallgatók viselkedése miatt, csak azért, mert ő is iráni.

Orbán Viktor találkozója Haszan Róháni iráni elnökkel, még 2015. december 1-jén, Teheránban. (Fotó: Ebrahim Norúzi / MTI/AP) Orbán Viktor találkozója Haszan Róháni iráni elnökkel, még 2015. december 1-jén, Teheránban. (Fotó: Ebrahim Norúzi / MTI/AP)

Az iráni egyetemisták azonnali jogvédelmet kértek, hogy bírósági ítéletig ne toloncolják ki őket az országból. Kérelmüket azonban tegnap elutasították.Március 4-én jelentették be, hogy az első két regisztrált magyarországi koronavírus-beteg két iráni egyetemista. Róluk, majd a kontaktvizsgálatok során szintén karanténba kerülő iráni csoporttársaikról, ismerőseikről a kormányzati szervek viszonylag sok személyes információt is elárultak. Eközben Bakondi György belbiztonsági tanácsadótól Orbán Viktorig a kormány képviselői többször Iránhoz kötötték a koronavírus terjedését. „Az illegális migráció és a koronavírus-járvány között egyértelműen kapcsolat van, hiszen számos bevándorló Iránból vagy Iránon keresztül érkezik, amely a fertőzés egyik gócpontja" - nyilatkozta például a miniszterelnök március 10-én az EU-s vezetőkkel való egyeztetésen.Az iráni diákokkal szembeni kemény fellépés teljesen ellentétes azzal, ahogy a kormány az elmúlt években kezelte Iránt. Az Orbán-kormány rengeteget tett Teherán barátságának elnyeréséért, és ebben a közeledésben a felsőoktatás kiemelten fontos volt: épp az Orbán-kormány alatt emelkedett meg jelentősen a Magyarországon tanuló és hosszú távon itt tartózkodó irániak száma. Az elmúlt években sok olyan iráni is érkezett Magyarországra, akik nem tanulni jöttek, a két ország kormánya pedig több gazdasági együttműködésben is megállapodott.

A hangnemváltást több okkal magyarázták külügyminisztériumi és diplomáciai források a Direkt36-nak. Részben azzal, hogy az Orbán-kormány iráni nyitáshoz fűződő reményei nem teljesen váltak valóra. A magyar-iráni közeledés pedig komoly ellenállást váltott ki Izraelből, majd Donald Trump hivatalba lépésével az Egyesült Államokból.

(Direkt36)