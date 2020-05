Nemzeti Oltóanyag Gyárat alapít a kormány

Felhívta a figyelmet az éttermek, kávézók vidéki újraindulásával kapcsolatban, hogy a sokáig lezárt melegvizes rendszerekben megtelepedhetett a legionella baktérium , ami közegészségügyi kockázatot jelent azokra nézve is, akik amúgy a koronavírussal szemben védettek, ezért a tulajdonosoknak gondoskodniuk kell a tartályok ürítéséről, a rendszerek tisztításáról.

Egy fontos bejelentést is tett: létrehozzák a Nemzeti Oltóanyag Gyárat, amellyel a világpiactól való függetlenedést akarják biztosítani mind a kötelező, mind az önkéntes védőoltások esetében. Ez lehet a folyamatos és biztonságos oltóanyag-ellátás alapköve, amivel biztosítani lehet az elsődleges megelőzést - tette hozzá.

Ezt követően Müller Cecília országos tisztifőorvos a reggeli esetszámok ismertetésével folytatta a tájékoztatót. Mint mondta, a mintavételek száma jelentősen nő, aminek oka, hogy a betegellátás igénybevételéhez szükség van a tesztekre, valamint a szociális intézményekben is folyik a gondozottak és ápolók szűrése.

