Népszámlálás: vészesen fogy az idő, már csak néhány napunk maradt erre

A népszámlálásban érintett mintegy ötmillió cím majdnem 43 százalékáról érkezett már be az interneten kitöltött kérdőív - közölte a Központi Statisztikai Hivatal elnöke.

Vukovich Gabriella elmondta, péntek reggel hét óráig több mint 2,2 millió címről 4,7 milliónál is több személyi kérdőívet küldtek be online. Szinte minden magyarországi településről küldtek már be kérdőívet, az érintett települések aránya meghaladja a 99,9 százalékot.

Egy férfi kitölti a népszámlálás online kérdőívét nyíregyházi otthonában 2022. október 1-jén. Ezen a napon megkezdődött a népszámlálás, amelyen a részvétel kötelező, a kérdőíveket október 16-áig interneten lehet kitölteni, majd számlálóbiztosok keresik fel azokat a háztartásokat, amelyekből nem érkezett be online kérdőív. Fotó: MTI/Balázs Attila

Ez a legszorgalmasabb megye

A megyék közül Győr-Moson-Sopronban a legmagasabb a kitöltési arány (48,8 százalék), a második Pest megye (47 százalék), míg a harmadik helyen Fejér megye (46,1 százalék) áll. A megyei jogú városok esetében arányaiban Érdről érkezett be eddig a legtöbb kitöltött kérdőív (53,1 százalék a kitöltési arány), a második Székesfehérvár (52,6 százalék), a harmadik Veszprém (50 százalék). Budapesten a kitöltési arány jelenleg 46,9 százalék, a fővárosi kerületek közül a XVII., a XVI., és a IV. kerület áll az első három helyen, mindegyikben meghaladja az 54 százalékot a kitöltési arány. Ezzel szemben az V., VI., VII. és VIII. kerületben nagyon alacsony ez az arány - ismertette.

Vukovich Gabriella felhívta a figyelmet arra, hogy

már csak három napig, vasárnap éjfélig lehet kitölteni interneten a kérdőíveket, akik addig nem nyilatkoznak online, azokat október 17. és november 20. között számlálóbiztosok keresik fel.

A népszámlálással együtt lakásszámlálást is végeznek, az üres vagy más célra - például orvosi rendelőként vagy ügyvédi irodaként - használt lakásokról is kell lakáskérdőívet kitölteni. A KSH főosztályvezetője, a népszámlálás projektvezetője, Kovács Marcell rámutatott arra is, hogy a népszámlálással - a bejelentett lakcímtől függetlenül - az emberek valós élethelyzetét szeretnék felmérni, nem a hivatalos nyilvántartásokban szereplő adatokra kíváncsiak, hanem a tényleges, életvitelszerű lakóhelyekre. Nem okoz problémát, ha esetleg valaki több lakcímen is kitöltötte a kérdőívet, mert a feldolgozáskor a duplázódásokat ki tudják szűrni - tette hozzá.