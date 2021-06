Népszava: folytatódhat a „nemreform” az egészségügyben

A több mint félszáz oldalas munkaanyag egyes részeiről a Magyar Kórházszövetség múlt heti – a sajtó teljes kizárásával zajló - konferenciáján beszéltek az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFÖ) képviselői. A dokumentum két törvény, egy kormányrendelet és további négy miniszteri rendelet módosításával folytatná - ahogy most mondani szokták - „a kórházi kapacitások fejlesztését”, az ellátórendszer szerkezetének „finomhangolását”- írja a Népszava.

A cikk szerint a javaslatcsomag része továbbá a védőnői rendszer átalakítása, a rezidensi ösztöndíjak korrekciója, az új alapellátási ügyelet újraszervezése. Az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetői által tartott előadásokból az derült ki, hogy a kormányfő által múlt csütörtökön bejelentett „reform stop” ellenére is foglalkoztatja a rendszer irányítóit az intézmények gazdasági egységesítése és az alapellátás átalakítása is. A legnagyobb ívű változásokat a szolgálati törvénnyel, az intézmény-összevonásokkal, a kiskórházaknak a megyeiek alá rendezésével már elindították a járvány alatt a vészhelyzeti rendeletekkel. Közülük a fontosabbak az ágazati törvényekbe is belekerültek egy salátatörvénnyel a tavaszi ülésszak utolsó napjaiban.

A kórházszövetség konferenciájáról „kihallatszó” vélemények szerint az intézményvezetők egyöntetűen úgy hiszik, hogy a választásokig biztosan nem lesz már nagyobb változás a rendszerben. Pedig az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) szakmai javaslata szerint a jövőben nemcsak a betegellátás minőségmérését vezetnék be, hanem ösztönző bérrendszert alakítanának ki a kórházi vezetők számára. Az utóbbi figyelembe venné az intézmény gazdasági hatékonyságát és adósság felhalmozását - írta a Népszava.