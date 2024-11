Nincs megállás, keddtől ismét változnak az üzemanyagok árai

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Várhatóan a fenti árak fognak tovább emelkedni keddtől a kutakon, így a benzin literenkénti átlagára 617, míg a gázolajé 634 forintra is nőhet.

A héten kedden a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is emelkedik – írja hétfő reggeli cikkében a Holtankoljak . Az autós szakportál szerint előbbi ára bruttó 3 forinttal kerül majd többe, míg a gázolajért bruttó 4 forinttal fognak a kutak magasabb árat fizetni. Az elmúlt hét emeléseit követően a kutakon hétfőn az alábbi átlagárakat tapasztalhatjuk:

Emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is.

