Nincs se trécselés, se shoppingolás - drákói szigor lépett életbe az olaszoknál

Giuseppe Conte miniszterelnök hétfőn bejelentette: egész Olaszországot úgy fogják lezárni, mint a járvány egyik gócpontjának tartott észak-olasz Lombardia tartományt. Conte szerint a döntésre azért volt szükség, hogy megvédjék Olaszország polgárait, és szerinte most a legjobb döntés otthon maradni.

Egy Firenzében élő magyar osztotta meg velünk az első tapasztalatait, mint jelezte mentálisan lesz mindenki számára a legnehezebb, a korlátozások ugyanis a bevett viselkedési formákkal teljesen szembe mennek.



Nem lehet együtt shoppingolni



Az utóbbi napokban a hírekben eddig is folyamatosan lehetett hallani a koronavírus-fertőzésről, ám az eddig zöld zónában élő átlagemberek számára hirtelen lépten-nyomon érzékelhető lett a járvány. Az országban immár mindenhol kijárási tilalom lépett életbe, a lakását csak három okból hagyhatják el, ha munkába mennek, ha bevásárolni, vagy ha orvoshoz.



Az első egyébként sokak számára fog most kiesni, mert a termelőüzemek még úgy, ahogy működnek, de a szolgáltató szektor gyakorlatilag teljesen leállt. Az éttermek, bárok nyitvatartását az utóbbi napokban már korlátozták, ma viszont már ki sem nyitottak, de forrásunk szerint például fodrászhoz sem lehet majd menni a következő hetekben.

Rendőrök és katonák a Milánóból távozni kívánó utasokat ellenőrzik Lombardia tartomány székhelyének központi pályaudvarán. Fotó: MTI/EPA/ANSA/Mourad Balti Touati Rendőrök és katonák a Milánóból távozni kívánó utasokat ellenőrzik Lombardia tartomány székhelyének központi pályaudvarán. Fotó: MTI/EPA/ANSA/Mourad Balti Touati

A bevásárlás egyébként is neuralgikus most, hiszen az sokak számára – ahogy egyébként Magyarországon is - családi vagy baráti programot jelentett. Ez mostantól megszűnik, hiszen a boltokban a vevők nem közelíthetik meg egymást egy méteren belül, ennek érdekében már a belépésnél korlátozzák azt, hogy hányan tartózkodhatnak egyszerre az üzlethelyiségben.

Értelemszerűen családostól vagy barátnővel nem lehet sehova bemenni, egyesével tudnak csak eljárni a boltokba az emberek. Az üzletek kasszáinál sem alakulhat ki sor, attól távolabb kell várakozni a vevőknek. Ha ismerőssel találkozik valaki, akkor a megszokott köszönés és trécselést egy intés váltja most fel. A vásárlás során történő esetleges fertőzést olyan módon is próbálják megakadályozni, hogy a zöld zónákban is elrendelték már hétvégén is a zárva tartást.



Arra a kérdésünkre, hogy vajon más európai országokhoz képest miért terjedt sokkal gyorsabban Olaszországban a járvány, két okot említettek, mindkettő arra vezethető vissza, hogy az olasz mentalitással ellentétes cselekedeteket vártak el, az emberek pedig, amíg meg nem ijedtek meg, nem adták fel a megszokott dolgokat. Az egyik ok, hogy az olaszok nem éppen szabálykövetők, kezdetben a hatóságok javaslatait senki nem tartotta be. Ehhez pedig hozzájárult az is, hogy Itáliában nagyon közvetlenek az emberek, a kommunikáció során állandó a testi kontaktus, vagy a találkozásokkor sokszor puszival üdvözlik egymást az ismerősök.



Ha beszélni akarsz, háttal tedd!



Ahol nincsenek betegek, ott különösen nehezen viselik sokan, hogy megszokott dolgokat fel kell adni. Sokak számára "elviselhetetlen", hogy nem tudnak betérni a sarki bárba, nem tudnak beszélgetni a barátaikkal. Ez a következő napokban tovább fog fokozódni, mert az elmúlt héten, ha nem is nyilvános helyen, de össze tudtak jönni az emberek, erre a mai naptól elvileg nincs lehetőség.

Noha sok helyen ma már nem dolgoznak az emberek, ahol még van munka, ott is fokozott előírások léptek életbe. Azt már a múlt héten is bevezették, hogy a cégekhez csak az egészséges dolgozók mehetnek be, de a mai naptól sok helyen a vállalaton belüli kommunikációt is korlátozzák. A megszokott közös kávézást "betiltották", és sok helyen azt kérik, hogy az emberek ne beszélgessenek egymással. Ha mégis közlendőjük van, akkor az az előírás, hogy lehetőleg távolról tegyék meg vagy egymással háttal beszéljenek.

De olyan módon is betüremkedik a válság az emberek életébe, hogy a televíziós műsorokat az utóbbi napokban többször megszakították a járvánnyal kapcsolatos bejelentésekkel.



Szokatlan látvány, hogy a kórházak előtt katonák posztolnak, hogy ne "szökjenek meg" a fertőzöttek, és ha szükséges, fenntartsák a rendet. Arról a sajtóban sokszor lehetett olvasni, hogy Milánó környékén totál tele vannak a kórházak, és nem tudnak új beteget fogadni. Ugyanakkor úgy hírlik, hogy már más városokban is egyre komolyabb nehézségek elé néz az egészségügy, mert tele vannak a kórházak.

Bár Firenzében és a környékén nagyon kevés eset van, a korlátozások nyomasztóan hatnak az emberek hangulatára. A minket tájékoztató nő azt mondta, hogy leginkább mentálisan ijesztő a kialakult helyzet.