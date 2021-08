Nőtt a fertőzöttek és az elhunytak száma is

A hétvégén megugrott a koronavírus járványban fertőzöttek száma itthon: a hétvégi összesítés szerint 156 új fertőzöttet igazoltak (napi 78 átlagban), ezzel a járvány kezdete óta összesen 810 011 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt négy beteg, így az elhunytak száma 30 037 fő. Az előző közléskor, múlt pénteken az azt megelőző 24 óráról beszámolva 56 új fertőzöttről és 1 elhunytról tájékoztatott a koronavirus.gov.hu oldal.

Figyelemre méltó, hogy továbbra is nagyon kevés az új beoltott, most is csak bő nyolcezerrel nőtt a számuk két nap alatt: 5 649 125 főről van szó, közülük 5 491 387 a második oltását is megkapta.

A gyógyultak száma jelenleg 757 247 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 22 727 főre csökkent. 75 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen.

Már lehet jelentkezni a harmadik oltásra is. Eddig 57 ezren foglaltak időpontot erre és 38 ezren már fel is vették azt.

Folyamatosan lehet időpontot foglalni a 12 év feletti gyermekek oltására is. A 12-17 éves korosztályban eddig 189 ezren regisztráltak oltásra és 152 ezren (80 százalék) már fel is vették azt. Az a szülő, aki az iskolakezdésre szeretné beoltatni gyermekét legegyszerűbben internetes regisztrációval és időpontfoglalással teheti meg. Jelenleg két vakcina alkalmazható a 12-18 év közöttiek oltására: a Pfizer és a Moderna.