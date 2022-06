Nyomulnak előre az oroszok, kiszorították az ukránokat Szeverodoneck belvárosából – esti háborús összefoglaló

• A német kormány eddig több százmillió euró értékű ukrajnai fegyverszállításra adott engedélyt. Több százmillió euró értékű ukrajnai fegyverexportra adott engedélyt a német kormány az Ukrajna elleni orosz támadás kezdete óta egy hétfőn ismertetett összesítés szerint. A szövetségi parlament által összeállított kimutatás szerint a kormány 350,1 millió euró (140 milliárd forint) értékben adott engedélyt fegyverek és más katonai felszerelések ukrajnai exportjára az orosz támadás február 24-i kezdete és június 1-je között. Fegyverszállításra 219,8 millió euró értékben adtak ki engedélyt, egyéb katonai felszerelések - például sisakok és golyóálló mellények - ukrajnai exportjára pedig 85,2 millió euró értékben.

• Külföldi fegyverek és zsoldosok megsemmisítéséről számolt be az orosz katonai szóvivő. Orosz precíziós föld-levegő rakéták egy külföldi fegyverszállítmányt és egy zsoldosbázist semmisítettek meg egyebek között az elmúlt nap folyamán - jelentette ki Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője a hétfői hadijelentést ismertetve.

Az Egyesült Államokból és európai országokból érkezett „nagymennyiségű” fegyvert és katonai felszerelést Konasenkov szerint Udacsne vasútállomása közelében, a zsoldosok ideiglenes állomáshelyét pedig a luhanszki régióban lévő Fedorivkánál semmisítették meg a légi indítású rakéták, amelyek ezen felül csapást mértek két rakétasorozatvető-ütegre is.

A harcászati gépek egy vezetési pontot, egy Buk-M1 föld-levegő rakétarendszer radarállomást, valamint 63 élőerő- és hadfelszerelés-összpontosulást támadtak, aminek következtében több mint 120 "nacionalista" életét vesztette, két harckocsi, hét tüzérségi löveg és 11 különleges katonai jármű pedig megsemmisült - áll az orosz jelentésben.

• Az orosz védelmi minisztérium összesítése szerint az ukrán fegyveres erők a háború kezdete óta 201 repülőgépet, 130 helikoptert, 1196 drónt, 338 légvédelmi rakétarendszert, 3525 harckocsit és egyéb páncélozott harcjárművet, 515 rakétasorozatvetőt, 1933 tüzérségi löveget és aknavetőt, valamint 3583 speciális katonai járművet veszített.

• Kína átvette Németországtól a legnagyobb orosz energiaimportőr szerepét

Kína megelőzte Németországot az orosz energia legnagyobb vásárlójaként az ukrajnai háború kezdete óta - közölte a finn Centre for Research on Energy and Clean Air független kutatócsoport.

A kutatóintézet szerint Oroszország mintegy 93 milliárd euró (97 milliárd dollár) bevételre tett szert az olaj, a földgáz és a szén eladásából február 24-e, Ukrajna megtámadása óta, ebből Kínára 12,6 milliárd euró jutott.

A fosszilis tüzelőanyagok mintegy 61 százalékát, mintegy 57 milliárd euró értékben exportálták az Európai Unióba a konfliktus első 100 napja alatt - közölte a helsinki székhelyű csoport. Ezen belül Németországba 12,1 milliárd euró, az Olaszországba és Hollandiába egyaránt 7,8 milliárd euró, valamint a Lengyelországba 4,4 milliárd euró értékben exportáltak fosszilis energiahordozót.

A szervezet által közzétett adatok azt mutatják, hogy Németország továbbra is nagy mértékben függ az orosz energiától, különösen a földgáztól. A májusi import 8 százalékkal csökkent az előző két hónaphoz képest, ami egyébként egybeesett a melegebb időjárás beköszöntével.

Számításaik szerint az Európai Unió összességében májusban több mint napi 100 millió euróval csökkentette az Oroszországból származó energiaimportját, élén Lengyelországgal, amely korábban az orosz olaj és gáz nagy vásárlója volt.

• Morawiecki: orosz támadás esetén 40 millió lengyel kész fegyverrel védeni hazáját. Ha Oroszország megtámadja Lengyelországot, 40 millió lengyel kész fegyverrel védeni hazáját - jelentette ki Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő hétfői sajtóértekezletén.

• Ukrán vezérkar: kiszorították az ukránokat az orosz erők Szeverodoneck belvárosából

Az ukrán vezérkar hétfő reggeli közlése szerint az ukrán hadsereget kiszorították az orosz erők Szeverodoneck belvárosából. A kelet-ukrajnai városért hetek óta ádáz harcok folynak. Az ukrán hadseregnek a Facebookon közzétett tájékoztatása szerint az oroszok tüzérségi támogatással támadást indítottak, és részleges sikereket értek el a város központjában, ahonnan az ukrán erők kénytelenek voltak visszavonulni. Az összecsapások folytatódnak - tették hozzá.

Szerhij Hajdaj Luhanszk megyei kormányzó is megerősítette, hogy az ukránokat kiszorították Szeverodoneck belvárosából. "Az utcai harcok még tartanak, az oroszok folytatják a város lerombolását" - írta a kormányzó a Facebookon. Hozzátette azt is, hogy az orosz erők bombatámadásainak célpontja volt a szeverodonecki Azot vegyi üzem, ahol civilek is rejtőzködnek. A csapások a város szennyvíztisztító üzemeit is érintették - közölte Hajdaj.

A kormányzó beszámolt arról is, hogy a szomszédos Liszicsankban három civil, köztük egy hatéves fiú meghalt az utóbbi 24 óta légicsapásaiban.

