Őket veszítettük el idén - nagy nevek távoztak 2021-ben

Bár még 2021-ben is a koronavírussal küzdött a világ, és a kór rengeteg áldozatot szedett, nem ez volt az egyetlen halálok. Egyéb súlyos lefolyású betegségek is áldozatokat követeltek, köztük ismert és híres emberektől is búcsút kellett vennünk.

Január 16. - Sas József, Jászai Mari-díjas színész, humorista, rendező hosszan tartó súlyos betegség után veszítette el életét 82 évesen. Korábbi agyvérzése után már otthon lábadozott, amikor a koronavírust ő is elkapta és kórházi kezelést igényelt.

Január 18. - Kriza Ákos, Miskolc korábbi polgármestere hosszan tartó betegség után 56 éves korában hunyt el.

Január 23. - Larry King, amerikai tévés 87 évesen veszítette el életét. Év elején került kórházba koronavírus-fertőzéssel, de korábban többször volt színinfarktusa és cukorbetegséggel is küzdött.

Február 10. - Larry Flynt, a Hustler alapítója Los Angeles-i otthonában, szívelégtelenség következtében 78 éves hunyt el.

Február 17. - Hegedűs Márta, fotóriporter 39 éves korában hosszan tartó betegség után hunyt el.

Március 14. - Murányi Marcell, újságíró, főszerkesztő, író 54 évesen hunyt el. Kerékpározás közben rosszul lett és tragikus hirtelenséggel megállt a szíve.

Április 8. - Igaly Diána, olimpiai bajnok sportlövőt halála előtt kórházban kezelték, mert elkapta a koronavírust. 56 éves korában érte a halál.

Sokaktól kellett búcsút venni (Fotó: Pixabay) Sokaktól kellett búcsút venni (Fotó: Pixabay)

Április 9. - Fülöp herceg, II. Erzsébet királynő hitvese, edinburghi herceg. 99 éves korában érte a halál. A hivatalos dokumentumok alapján halála kizárólag idős korával hozható összefüggésbe.

Április 16. - Törőcsik Mari, háromszoros Kossuth-díjas színésznő, a nemzet színésze és a nemzet művésze 85 évesen hunyt el hosszú betegeskedés után.

Április 24. - Monspart Sarolta, világbajnok (1972) tájfutó, a nemzet sportolója 76 éves korában halt meg hosszan tartó, súlyos betegség után.

Május 15. - Szeremley Huba, üzletember, borász 81 évesen hunyt el. Utolsó éveiben remeteként élt egy Balaton-parti kis házban, négy agyvérzésen volt túl.

Május 20. - Puhl Sándor, labdarúgó-játékvezető, sportvezető 65 éves korában halt meg, halálát a koronavírus okozta.

Május 29. - Jankovics Marcell, Kossuth-díjas rajzfilmrendező, grafikus, kultúrtörténész, a nemzet művésze. Életének 80. évében érte a halál.

Augusztus 13. - Jeddi Mária - kétszeres EHF Kupa-győztes válogatott kézilabdázó 55 évesen rövid, súlyos betegség után hunyt el.

Augusztus 24. - Charlie Watts, a Rolling Stones dobosa 80 éves volt.

Szeptember 6. - Jean-Paul Belmondo, francia színész, producer 88 éves korában halt meg. Ügyvédje szerint párizsi lakásában halt meg. "Nagyon fáradt volt már az elmúlt időszakban."

Október 15. - Kandech Evelyne, énekesnő 37 éves korában hunyt el súlyos betegség után. Információk szerint tüdőrákja volt.

Október 18. - Colin Powell, az Egyesült Államok első afroamerikai külügyminisztere 85 éves volt, koronavírusban hunyt el.

Október 18. - Kornai János, Széchenyi-díjas közgazdász 94 éves korában halt meg. A legnagyobb hatású magyar szakember volt a tudományágban.

Október 22. - Venczel Vera, Jászai Mari-díjas színésznő életének 76. évében hunyt el.

Október 22. - Mádl Dalma, Mádl Ferenc köztársasági elnök felesége életének 89. évében halt meg.

Október 29. - Oszter Sándor, Kossuth-díjas színész 73 éves korában szívinfarktusban hunyt el.

November 1. - Reiniger Péter, az EBRD korábbi ügyvezető igazgatója, ipari miniszterhelyettes 74 sztendős korában a koronavírus és egyéb betegségek szövődményében hunyt el.

November 19. - Schöpflin György, a Fidesz volt európai parlamenti képviselője 82 éves volt.

November 24. - Csűrös Karola, a Szomszédok legendás Szikszay Etusaként is ismert színésznő 85 éves volt.

November 28. - Frank Williams, brit autóversenyző, a Williams Grand Prix Engineering alapítója 79 éves volt. Halálának körülményeiről annyit lehet tudni, hogy néhány nappal előtte kórházba került.

December 2. - Avar János, újságíró 83 éves volt.

December 6. - Kóbor János, az Omega együttes Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas alapítója 78 éves volt. Halála előtt hetekig kórházban volt koronavírus-fertőzés miatt.

December 12. - Vida Zoltán, a magyar testépítő sport legendás alakja koronavírus-fertőzés miatt hunyt el.

December 21. - Anry-Soós Éva, újságíró, a Joy magazin főszerkesztője volt több mint egy évtizeden keresztül.

December 26. - Desmond Tutu, Nobel-békedíjas aktivista, a dél-afrikai apartheid egyik legismertebb ellenfele 90 éves volt.