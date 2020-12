Operatív törzs: akár már december végén beadhatják az első koronavírus-vakcinákat

A mai tájékoztatót Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár kezdte, mint mondta, az operatív törzs jelenleg 146 óvodában egy-egy csoportot érintően (5 százalék), 79 óvodában (3 százalék) és 42 általános iskolában (2 százalék) az egész intézményt érintően rendelt el rendkívüli szünetet. Továbbá 393 általános iskolában egy-két osztályt (15 százalék) és 31 általános iskolában (1 százalék) a teljes intézményt érinti a digitális tanrend.

Az államtitkár elsorolt néhány általános adatot is – a tanév szeptember elsejei kezdete óta a köznevelési intézmények 12 562 járványügyi eseményt jelentettek, ebből 3688 esetben rendkívüli szünetet, míg 5247 esetben digitális tanrendet rendeltek el.

A téli szünet után január 4-én nyitnak az általános iskolák, míg a jelenleg rendelkezésre álló információk szerint a középiskolákban január 11-én indulhat újra az oktatás a tantervekben, azaz az év első tanhete a középiskolások esetében még biztosan digitális tanrendben fog zajlani.

Az államtitkár elmondta, hogy a fertőtlenítőszereket továbbra is biztosítják az iskoláknak, valamint arról is szót ejtett, hogy a testhőmérséklet-mérés továbbra is a védekezés része marad, így arra kérte az intézményeket, hogy ellenőrizzék a műszerek működését.

Maruzsa Zoltán elmondta azt is, hogy a téli szünet után külön tesztelési lehetőséget biztosítanak a pedagógusoknak – a január 2-3. hétvégén a mentőállomások tesztelési pontjain ingyenesen lesz mód minderre.

Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, hogy a kedd este a Magyar Közlönyben rendelet szerint a kormány fél évvel meghosszabbította a járványügyi készültséget, valamint arról is döntés született, hogy a buszsofőröknek nem kell maszkot viselnie munkavégzés közben. (Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, emellett az utazási kedvezményeket is kiterjesztették.)

Beszámolt az elmúlt 24 óra intézkedési statisztikáiról is:

a köztéri maszkviselési szabályok megsértése miatt 159 esetben;

a tömegközlekedésen a maszkviselés hiánya miatt 9 esetben;

míg a boltokban és más intézményekben 15 esetben intézkedtek a rendőrök.

A kijárási korlátozások megszegése kapcsán 303 rendőri intézkedés történt, míg egy marcali bisztróban az ellenőrizni érkező egyenruhások azt tapasztalták, hogy az előtérben egy vendég alkoholt fogyaszt – őt pénzbírságra ítélték, míg a vendéglátóegységet hét napra bezárták.

A szóvivő a karanténszámokat is ismertette:

az elmúlt 24 órában 5784 új házi karantént rendeltek el, így összesen 42 467-en vannak jelenleg ilyen korlátozás alatt,

a rendőrség 14 021 karanténellenőrzést végzett, az alkalmazáson keresztül 4296-an kommunikálnak a hatósággal.

Dr. Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője (Forrás: M1, YouTube)

Dr. Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője elismételte a reggel óta már ismert koronavírus-statisztikákat:

az elmúlt 24 órában 2804 újabb magyarnál mutatták ki a fertőzést, míg 144 beteg elhunyt, a szakember szerint az áldozatok három százalékának nem volt alapbetegsége. Az aktív fertőzöttek száma 197 246 fő, 83 940-en pedig már meggyógyultak. A legfiatalabb elhunyt egy 25 éves férfi, ő Down-szindrómás volt és cukorbetegségben szenvedett – derült ki a koronavirus.gov.hu oldalról.

Galgóczi Ágnes elmondta, hogy már több mint 200 ezren regisztráltak a vakcinainfo.gov.hu weboldalon, valamint beszélt arról is, hogy december 21-én dönthet az európai gyógyszerhatóság a Pfizer vakcinájáról, ebben az esetben már az év végén érkezhet egy kisebb mennyiség – ezzel a tervek szerint az egészségügyi dolgozók oltását kezdenék meg.

Az osztályvezető álhírnek nevezte, hogy ne lenne érvényben a látogatási tilalom az idősotthonokban, de ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az ünnepek előtt meg fogják teremteni annak lehetőségét, hogy találkozzanak a lakók és a családtagok. Az erre vonatkozó rendelkezést a napokban kapják majd meg az intézmények.

Az újságírói kérdések nyomán kiderült egyebek mellett, hogy az egészségügyi dolgozók az összes igazolt fertőzés két százalékát tették ki. Azzal kapcsolatban, hogy a fertőzés után mikor ajánlott beadatni a vakcinát, Galgóczi Ágnes elmondta, hogy azoknak, akik tavasszal fertőződtek meg, már javasolják az oltást.