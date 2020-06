Operatív törzs: Magyarországon is többféle koronavírus-mutáció létezik

A parlamentben ma döntenek a veszélyhelyzet megszüntetéséről, de azért a vírus miatt létrehozták az azonnali bevetési egységet, ami akár települések teljes elzárását is elrendelheti - többek között ez derült ki a mai tájékoztatón.

A koronavírus könnyen mutálódik, hazánkban is előfordult már többféle mutáció, ezért is nehéz ellene az oltóanyag kifejlesztése – válaszolt az utolsó kérdésre Dr. Müller Cecília.

Újságírói kérdésre válaszolva az operatív törzs közölte, hogy ha a veszélyhelyzetet fel is oldják, nem szabad elfelednünk, sőt, hosszú távon meg kell tartanunk a begyakorolt higiénés szokásokat, a kézmosást, a könyökhajlatba való köhögést, a takarítási és fertőtlenítési szabályokat.

Megkezdődött a nyári szünet, de számos gyereket kell most felügyeletre bízni. Sokan félnek még a nagyszülőknél elhelyezni az unokákat, de ha nincs olyan alapbetegségük, és mind a nagyszülő, mind a gyerek egészséges, ennek nincs akadálya. Táborokban a szülőnek kell nyilatkoznia a gyerek egészségéről. Aki nem belföldön nyaral, a külföldi országokat illetően alaposan tájékozódjon, és kössön biztosítást.

Az idősek idősávjáról és a maszkok viseléséről is ma fog dönteni a kormány.

„Fontos, hogy a járványügyi éberségünket továbbra is fel kell tartanunk. De már nem arra kell felszólítanom Önöket, hogy maradjanak otthon, már ismét közelebb kerülhetünk egymáshoz”

A csökkenő számok azt mutatják, hogy lezajlott az első hullám. De nem szabad elfelejtenünk egy pillanatra sem, még zajlik a világban a pandémia, van, ahol már fel is csapott a második hullám, közölte Müller.

A védekezés második szakaszában tegnap megalakult az operatív törzsön belül az azonnali helyszíni intézkedésekre jogosult járványügyi bevetési egység. Vezetője a helyettes országos tisztifőorvos. Ha olyan információ jut nyilvánosságra, ami veszélyforrást jelenthet a magyar lakosságra (főleg gócpontokról van szó), akkor az egység közbelép. Szükség esetén az egység kijárási korlátozást és látogatási tilalmat is elrendelhet, intézkedhet a védőfelszerelések rendjét illetően, átcsoportosíthat egészségügyi személyzetet, a honvédséget felkérheti fertőtlenítési munkálatokra, illetve akár egyes területeket is elzárhat a külvilágtól.

A parlament ma várhatóan elfogadja a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényt – kezdte a tájékoztatót Kiss Róbert rendőr alezredes, az operatív törzs központi ügyeletének munkatársa. Ezzel egyidejűleg újabb könnyítések is napvilágot fognak látni, az egészségügyi, a rendvédelmi dolgozók, valamint a kormánytisztviselők utazási korlátozásának feloldása, illetve a mozik és színházak újranyitási feltételeinek meghatározása is várható.

