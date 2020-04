Operatív törzs: nem tudnak még újrafertőződött betegről

Zajlik a felsőoktatásban a felvételi folyamat, ezért a képzésre jelentkező fiatalok számára elérhető az ügyintézési funkció a Felvi.hu-n, ahol ellenőrizhetik és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat, július 9-ig pedig egyszer módosíthatják a felvételi rangsort is – jelentette ki Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese az operatív törzs tájékoztatója előtt.

Schanda Tamás, innovációs és technológiai miniszterhelyettes. Fotó: koronavirus.gov.hu Schanda Tamás, innovációs és technológiai miniszterhelyettes. Fotó: koronavirus.gov.hu

A benyújtott dokumentumok és kérelmet feldolgozottságát figyelemmel lehet kísérni, s azt is, éppen hány pontjuk van. A gazdaság minél előbbi talpra állításában nagy szerepük lesz a továbbtanuló diákoknak, ezért az ITM most terjeszti elő az iskolai szakképzésben tanulókkal kapcsolatos javaslatát: az ő írásbeli vizsgáikat az érettségi után szervezzék meg, még májusban. Szóbelik itt sem lesznek, és csak kis létszámban, védőtávolság betartásával realizálhatók.

A hallgatók támogatása érdekében több mint 75 ezer fiatalt segítenek a diploma megszerzésében, aki augusztus 31-ig záróvizsgát tesz vagy tett, annál eltekintenek a korábbi nyelvvizsga követelménytől, hiszen az ő szaktudásukra is szükség lesz a jövőben. Megkezdték a diplomák kiadását, az adatok egyeztetése miatt arra kérik a diákokat, működjenek együtt a diákok.

Aki viszont szeretne nyelvvizsgát tenni, lehetősége lesz online vizsgára is. Módosították a diákhitel-feltételeket, a május 1-től kamatmentes, szabadfelhasználású Diákhitel maximum 500 ezer ft lehet. Duplájára emelik a diákhitel havi összegét, akár 1,5 m forintot is igényelhetnek a diákok. Május 1-jétől az első szemeszteren visszamenőleg is igényelhetnek, illetve kamantmentessé tették a diákhiteles nyelvképzéseket.

A Pesti úti idősotthon fertőtlenítése megtörtént, többszöri szűrés is volt, 284 fertőzöttről van ismeret, 28 fő meghalt az intézményből. Folyik az idősotthonok ellenőrzése, a személyzet oktatását, a lehetséges izolációt, a védőeszközök meglétét figyelik – mondta el Dr. Müller Cecília országos tisztifőrvos. A Honvédség folytatja a helyszínek fertőtlenítését, leginkább a közösségi színtereket, folyosókat, lépcsőházakat, éttermi részt (bár ezeket most nem használhatják). Rangsorolták az intézményeket, a fertőzöttek élveznek elsőbbséget.

Jelenleg 2168 fertőzőtt (75-tel nőtt), elhunytak 225 fő (12 új halott), de napról-napra nő a gyógyultak száma is. Ma újabb 1,3 m maszk, 365 kesztyűt visznek ki különböző intézményekbe a honvédség és a rendőrség.

A krónikus betegségben élőket arra kéri Müller Cecília, hogy fokozottan figyeljenek alapbetegségeik karbantartására. Akár táplálkozási, akár gyógyszerezési vagy a higiénés szabályok betartása szempontjából. Sajnos az allergiások is ide tartoznak, erős a pollenszezon, az NNK (Nemzeti Népegészségügyi Központ) honlapján megtalálható, melyik virág pora mikor veszélyes épp rájuk. Mossanak gyakrabban kezet és naponta hajat, a ruhákat ne szárítsák a szabadban és naponta párnahuzatmosást.

Országszerte folyik az ágykapacitás növelése, az 50 százalékos ágyfelszabadítás megtörtént. Kevés helyről kellett ténylegesen betegeket hazaküldeni, mert a kórházi ágyak kihasználtsága 60 százalék körüli volt. Nem küldhető haza senki, akit valamilyen egészségkárosodás érne, ez alaptétel, ha egyedül nem akar dönteni az orvos, teamet kell összehívni erre.

A foglalkozásegészségügyi orvosok az előzetes orvosi vizsgálatokat végezzék el a közfoglalkoztatás, de más területeken is, hogy a munkára alkalmas dolgozók meg tudják kezdeni majd munkájukat. Az egészségügyi könyvhöz kötött munkakörökben a tüdőszűrések elhalaszthatók, mert érvényesek a járvány vége utáni 15. napig.

Tegnap 4 teherjárat érkezett a repülőtérre 31,5 tonna egyéni védőfelszereléssel, 1 járat lélegeztetőgépet is hozott – számolt be az elmúlt napról Kiss Róbert rendőr alezredes, az operatív törzs központi ügyeletének munkatársa.

Ma 2 járműszerelvény érkezik, valamint egy repülőgép is, melyek szintén hoznak lélegeztetőgépeket is. Több mint 21 ezer liter fertőtlenítő érkezett a Készenléti Rendőrséghez, ezeket húsz kijelölt kórházba szállítják ki.

Az elmúlt napon 702 hatósági házi karantént rendeltek el, s 1113 rendőri intézkedést kellett hozni. Eddig összesen 68 esetben rendeltek el rémhír-terjesztés miatt büntetőeljárást.

A maszkviselésnek vannak szabályai, nem szabad lehúzni folyamatosan. Az orrot is el kell vele takarni – figyelmeztet az országos tisztifőorvos.