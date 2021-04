Operatív Törzs: új időpontfoglaló rendszert tesztelnek a napokban

"Minden harmadik magyar ember megkapta már az oltást, a járványügyi adatok az oltásoknak köszönhetően javulnak, de továbbra is tartsuk be a szabályokat - mondta György István államtitkár, az Oltási Munkacsoport vezetője, aki statisztikai adatokkal folytatta tájékoztatóját.

György István államtitkár: Új időpontfoglaló rendszert tesztelünk. Fotó: koronavirus.gov.hu György István államtitkár: Új időpontfoglaló rendszert tesztelünk. Fotó: koronavirus.gov.hu

Ma reggelre meghaladta a 3 360 000 főt a beoltottak száma

A mai napig 4 325 968 fő regisztrált, kétharmaduk túl van az oltáson

A regisztrált idősek több mint 90 százalékát beoltották

Az összes beoltott 60 százaléka 60 év feletti

A 18-59 év közöttiek 54 százaléka kapta meg az oltást

Vannak olyan kistelepülések, ahol mindenkit beoltottak.

Az európai országok oltottsági adatait nézve egyedül Málta előzi meg Magyarországot. Ezen a héten négyféle vakcinaszállítmány is érkezett hazánkba: Moderna, Pfizer, AstraZeneca és Szputnyik V is. Hétvégén pedig 600 ezer kínai vakcinát is várnak, úgy tervezik, hogy egyik felét a háziorvosoknak viszik, a másik felét a kórházi oltópontokon alkalmazzák.

Kísérleti jelleggel új időpontfoglaló rendszert próbál ki a kormány. Maguk foglalhatnak időpontot a regisztrálók, az így foglalt oltásokra Pécsen, Debrecenben, Szegeden és Budapesten az egyetemi kórházak oltópontjain kerül sor. 70 ezer ember élhet ezzel a lehetőséggel, az időpontfoglalást követően a regisztráltakat sms-ben hívják be az oltásra. Csütörtökön 16 óráig válaszolni kell az időpontfoglalási behívóra, hogy jövő héten melyik első három napon mennének. Ha a tapasztalatok pozitívak lesznek, minden oltópontra online időpontfoglalást fognak nyitni.

Kiss Róbert alezredes, az Operatív Törzs központi ügyeletének helyettes vezetője arról számolt be, hogy tegnap a maszkviselés megszegése miatt 623 fővel, a kijárási tilalom be nem tartása miatt 227 fővel szemben kellet eljárniuk a rendőröknek. A korridorokon 57 intézkedés történt. 42 058 személy van hatósági házi karanténban jelenleg, tegnap 4379 karantént rendeltek el.

„Magasan platózunk ugyan, és elhúzódó tetőzésre számíthatunk, de megkezdődött a járványügyi adatok csökkenése” – mondta el Müller Cecília országos tisztifőorvos.

2527 új fertőzöttet regisztráltak csak, de még 8097 főt kórházban kezelnek, akik közül 925 fő lélegeztetőgépen van, s 207 beteg hunyt el. A lassú csökkenés egyik oka a brit mutáns, mert hosszabb a gyógyulás is utána.

„Egyidőben fognak ötféle vakcinával oltani a következő héten, ilyen még nem volt, egy éve még gondolni sem mertünk ilyesmire” – hangsúlyozta a tisztifőorvos, aki hozzátette, hogy nő a regisztráltak száma, a fiatalok is el kezdtek jelentkezni oltásra.

Az RTL Klub kérdésére, miszerint valóban fejpénzt kapnak-e a háziorvosok, ha kínai vakcinával oltanak, azt válaszolta Müller Cecília, hogy ha hétvégén, ünnepnapon dolgoznak a háziorvosok, eddig is külön díjazásra voltak jogosultak, s ebben nem történt változás.