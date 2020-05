Orbán: május végén visszaadhatjuk a parlamentnek a különleges felhatalmazást

Orbán Viktor miniszterelnök arra számít, hogy a kormány május végén vissza tudja adni a parlamentnek a koronavírus-járvány miatti különleges felhatalmazást. A kormányfő erről pénteken Belgrádban beszélt, az Aleksandar Vucic szerb államfővel folytatott megbeszélés utáni közös sajtótájékoztatón.

Orbán Viktor miniszterelnök és Aleksandar Vucic szerb elnök sajtótájékoztatóra érkezik Belgrádban 2020. május 15-én. MTI/Koszticsák Szilárd Orbán Viktor miniszterelnök és Aleksandar Vucic szerb elnök sajtótájékoztatóra érkezik Belgrádban 2020. május 15-én. MTI/Koszticsák Szilárd

Emlékeztetett: a Magyarországon megalkotott különleges jogrend hatalmazta fel a kormányt és vezetőjét a járvány miatti súlyos, nehéz döntések gyors meghozatalára. A kabinet a felelősséget vállalta, a döntésekből pedig még két-három meghozatala van hátra - közölte.

A különleges felhatalmazás visszaadása után "mindenkinek adunk egy esélyt, hogy elnézést kérjen Magyarországtól az igaztalan vádakért" - tette hozzá Orbán Viktor.

A miniszterelnök úgy értékelt: azok az országok, amelyek jó jogköröket adtak a kormányoknak, sikeresebben kezelték a járványválságot, mint azok, amelyek nem léptek ki a szokásos politikai döntésmechanizmusból.

Csütörtökön Gulyás Gergely miniszter még arról beszélt, hogy a rendeleti kormányzás június végéig tarthat. Az, hogy Orbán most egy egy hónappal korábbi időpontot lengetett be, nyilván nem független a járvány magyarországi alakulásától, és ahhoz is passzol, hogy a miniszterelnök már hetek óta azt saccolgatja, hogy szerinte a gazdaságunk májusi számai is siralmasak lesznek, de júniustól már megindulhat a javulás.

(via MTI)