Orbán Viktor elutasít, Ukrajna fordíthat, fogolycserét hajtottak végre – a háború legfrissebb történései

Ukrajna és Oroszország kicserélt tíz-tíz foglyul ejtett katonát - jelentette be csütörtökön a Facebookon Irina Verescsuk ukrán miniszterelnök-helyettes. Azt is elmondta, hogy ezenfelül visszaadtak Oroszországnak 11 kereskedelmi tengerészt is, akinek a hajója Odessza partjainál süllyedt el, az orosz fél pedig elengedte egy ukrán mentőhajó 19 főnyi legénységét, akiket a Kígyó-szigeten foglyul ejtett ukrán határőrök kiszabadítására tett kísérlet közben fogtak el. Az Ukrajinszka Pravda hírportál emlékeztetett arra, hogy március 11-én az ukrán hatóságok Melitopol polgármesterét cserélték ki kilenc orosz sorkatonára, március 1-jén pedig az északkeleti Szumi városban egy orosz parancsnokot öt ukrán katonára. Moszkva állítása szerint mintegy ötszáz ukrán katona esett orosz fogságba, míg az ukrán vezérkar azt állítja, hogy mintegy ezer orosz foglyot tart számon.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök erőteljes, késő esti országos beszédet mondott. Ebben azt hangsúlyozta, hogy az ukrán hadsereg és az ország példaértékű ellenállást tanúsít. Továbbá Putyin elnök is alaposan melléfogott, hiszen a villámháborús tervekkel ellentétben véres csatározásba vitte az orosz hadsereget. „A 30. nap. egy hónap telt el. Ha Oroszország tudta volna, hogy ez várja őket, biztos vagyok benne, féltek volna idejönni” – mondta az ukrán elnök.

Újabb kirívó bűncselekménnyel vádolják Moszkvát. Ukrajna azzal vádolta az oroszokat, hogy civilek százezreit vitte erőszakkal a szétlőtt ukrán városokból Oroszországba, ahol egyeseket „túszként” használhatnak fel, hogy elérjék Kijev feladását. Ljudmila Denisova, Ukrajna emberi jogi ombudsmanja szerint 402 000 embert, köztük 84 000 gyermeket vittek el akarata ellenére. Számot nem említve, de az ENSZ megerősítette a BBC-nek, hogy az ukránokat önkényesen tartják fogva, és erőszakos szállítják el őket az oroszok által ellenőrzött területekről.

Kemény üzenet Bidentől. Miközben az elmúlt napokban Oroszország folyamatosan azzal fenyegetőzött, hogy a NATO ukrajnai beavatkozása atomfegyverek használatára késztetheti őket, most Moszkva is kapott egy erős üzenetet. Az Egyesült Államok nem hagyná válasz nélkül, ha Oroszország vegyi fegyvert alkalmazna Ukrajnában - jelentette ki az amerikai elnök Brüsszelben, az észak-atlanti szövetség rendkívüli csúcstalálkozóját követően csütörtökön.

Joe Biden a sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: az Egyesült Államok válaszának jellege a vegyi fegyverek orosz bevetése esetén a vegyi fegyver alkalmazásának természetétől függ. Kijelentette: a NATO még sosem volt olyan egységes, mint az Oroszországgal szembeni fellépés és Ukrajna támogatása ügyében. Közölte: az Európai Unió és a NATO rendszert hoz létre annak ellenőrzésére, hogy Kína megsérti-e az Oroszország elleni szankciókat.

Azt mondta: világossá tette Hszi Csin-ping kínai elnöknek, hogy következményei lesznek, ha úgy dönt, támogatást nyújt Moszkvának az Ukrajna elleni agresszióhoz. Kína tisztában van azzal, hogy gazdaságának jövője sokkal szorosabban kapcsolódik a Nyugathoz, mint Oroszországhoz - fogalmazott. Ezzel kapcsolatban az amerikai elnök reményét fejezte ki, hogy Kína nem nyújt segítséget a háború folytatásához Oroszországnak.

Az oroszok kudarcot vallanak Ukrajnában, véli Boris Johnson. Boris Johnson brit miniszterelnök szerint Ukrajna megnyerheti az Oroszországgal vívott háborút, legalábbis abban az értelemben, hogy Oroszország nem lesz képes Ukrajna teljes elfoglalására. Johnson, aki csütörtökön részt vett a NATO Brüsszelben tartott rendkívüli csúcstalálkozóján, a tárgyalások után a BBC brit közszolgálati televízió Newsnight című esti hírmagazinjának nyilatkozva kijelentette: Ukrajna jelenleg "komor, nyomorúságos helyzetben van", de Vlagyimir Putyin orosz elnöknek "szó szerint fogalma sem volt arról", hogy az ukránok ilyen mértékű ellenállást tanúsítanak az orosz invázióval szemben. A brit kormányfő szerint Putyinnak messze nem sikerült felszámolnia Ukrajnát mint nemzetet, sőt éppen ő az, aki a háborúval megszilárdítja Ukrajna nemzeti mivoltát.

Arra a kérdésre, hogy Ukrajna megnyerheti-e ezt a háborút, Boris Johnson úgy fogalmazott: Ukrajna egyértelműen győzhet, bár ez nem lesz könnyű. Hozzátette: az ukrán győzelem lehetősége nem elsősorban úgy értendő, hogy Ukrajna a csatatereken felmorzsolja az orosz hadsereget, hanem nagyobb valószínűséggel úgy, hogy Oroszország számára lehetetlennek bizonyul az ország elfoglalása. Johnson szerint Putyin egyszerűen nem tudja leigázni Ukrajnát, ilyen értelemben nem tud győzelmet aratni.

Orbán Viktor elutasította az ukrán elnök követeléseit. Orbán Viktor miniszterelnök elutasította Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek az Európai Tanácsban Magyarországgal szemben megfogalmazott követeléseit, mert azok ellentétesek hazánk érdekeivel - közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője pénteken. Elmondta: Ukrajna elnöke két dolgot kért Magyarországtól, illetve Orbán Viktor miniszterelnöktől. Az első, hogy szavazza meg a szankciók kiterjesztését az energiaszektorra, és hazánk ne vásároljon gázt és kőolajat Oroszországtól. A második kérése pedig az volt, hogy Magyarország engedjen át fegyverszállítmányokat és küldjön fegyvereket Ukrajnába.

Havasi Bertalan közölte: Orbán Viktor mindkét kérést elutasította, mert azok ellentétesek Magyarország érdekeivel. Magyarország ki akar maradni ebből a háborúból, ezért nem enged át fegyverszállítmányokat, és nem küld fegyvereket Ukrajnába. Ugyanakkor minden eszközzel segíti a háború elől menekülőket, és humanitárius segítséget nyújt nekik - húzta alá a sajtófőnök.