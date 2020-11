Orbán Viktor kemény választ küldött a Soros-hálózatnak

Az új brüsszeli birodalomért, illetve az ellene folytatott harc még nem dőlt el. Brüsszel elesni látszik, de a nemzetállamok jó része még ellenáll. Ha a szabadságunkat meg akarjuk őrizni, Európa nem hódolhat be a Soros-hálózatnak.

A hálózat eszközrendszere pedig a kormányfő szerint szövevényes és a közélet legkülönbözőbb színterein is jelen van. Politikusok, újságírók, bírók, bürokraták, civilnek álcázott politikai agitátorok hosszú sora van Soros György fizetési listáján. És bár a milliárdos minden ellenségét korrupcióval vádolja, ő maga a világ legkorruptabb embere - véli Orbán Viktor.

A kormányfő szerint a Soros György által irányított hálózat most már a nyílt beavatkozástól sem riad vissza. Minden korábbinál nagyobb nyomás alá akarja helyezni a nemzetállamokat. Írásában úgy fogalmaz, hogy Soros egymás ellen hangolja az európai népeket.

Európa nem hódolhat be a Soros-hálózatnak címmel tett közzé cikket Orbán Viktor saját hivatali oldalán . A miniszterelnök Soros Györgynek a múlt héten megjelent írására válaszolt, amelyben az üzletember amellett érvelt, hogy az Európai Unió nem engedhet a jogállamisági feltételrendszerből, és arról írt, mire használja fel a Fidesz a koronavírus második hullámát.

Orbán Viktor kormányfő szerint a Soros György által irányított hálózat most már a nyílt beavatkozástól sem riad vissza.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

Lapunk Minőségi Újságírás díjat kapott 2020. júliusában

TÁMOGASSON MINKET!