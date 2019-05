Orbán Viktor leadta a szavazatát

Leadta szavazatát az EP-választáson Orbán Viktor. A pillanatról persze videó is készült:

Borítékolás után a miniszterelnök kiállt a sajtó elé, és megválaszolt néhány kérdést. Mindez így festett:

Orbán Viktor válaszol a sajtó pár kérdésére. (Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala) Orbán Viktor válaszol a sajtó pár kérdésére. (Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala)

A 444.hu tudósítása szerint Orbán viccelődve azzal kezdte, hogy titkos, kire szavazott, majd újságírói kérdésre válaszolva azt mondta, szerinte ma magasabb lesz a részvételi arány az EP-választáson, mint korábban, mert a magyaroknak most már ebben is van tapasztalatuk, illetve arról beszélt, hogy a legutóbbi európai voksolás óta jelen levő migránsválság is nagy mozgósító erő lehet. Szerinte a mostani választásnak belpolitikai jelentősége is lesz, mert világosak lesznek a politikai erőviszonyok.

Orbán korábban az osztrák modellt ajánlotta híveinek, mint követendőt. A Strache-botrány nyomán most feltették neki a kérdést, fenntartja-e javaslatát, mire a miniszterelnök azt mondta, most már az olasz modellre nyergelt át, mert az osztrák megszűnt.

A miniszterelnököt megkérdezték, elfogadja-e a Fidesz az új szélsőjobbos tömböt alapító Matteo Salvini ajánlatát. Erre azt mondta, a bevándorlás ügye megváltoztatja az erőviszonyokat Európában, de hogy ki kivel áll össze, az a jövő nagy kérdése.

Orbánt a röpke sajtótájékoztató után Rogán Antal furikázta tova, hogy folytassa kampányát.

(444.hu)