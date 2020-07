Orbán Viktor: még a foci sem olyan fontos, mint hogy megegyezzünk

A nyaralás, a belpolitika várhat. Még a foci sem olyan fontos, mint hogy megegyezzünk

- mondta az Index szerint Orbán Viktor brüsszeli újságíróknak vasárnap, az uniós állam- és kormányfők költségvetési csúcstalálkozójának harmadik napján.

Orbán Viktor kormányfõ brüsszeli újságíróknak nyilatkozik az Európai Unió csúcstalálkozójának harmadik napján a Leopold parkban 2020. július 19-én. Fotó: MTI Orbán Viktor kormányfõ brüsszeli újságíróknak nyilatkozik az Európai Unió csúcstalálkozójának harmadik napján a Leopold parkban 2020. július 19-én. Fotó: MTI

A kormányfő kijelentette: bármeddig hajlandó folytatni a tárgyalásokat annak érdekében, hogy sikerüljön megegyezni a 2021-27-es költségvetésről és a hozzá kapcsolódó gazdasági helyreállítási alapról.

A miniszterelnök szerint jó esély van a megállapodásra, de ehhez négy vitás területet kell rendezni:

a helyreállítási alap nagysága,

a támogatások és hitelek aránya, illetve elosztása,

a költségvetési visszafizetések

és a jogállamiság kérdése.

Orbán elmondta: az elmúlt napokban sikerült ugyan változtatni a támogatások elosztási arányán, az még mindig nem méltányos Magyarország számára. A kormányfő arról is beszámolt, hogy a kollégái a jogállamisági feltételrendszerről képviselt álláspontját elutasították, ahogy azt a kérését is, hogy a hetes cikk szerinti eljárást minél hamarabb lezárja az Európai Unió Tanácsa. Hozzátette: ő továbbra is küzdeni fog azért, hogy a politikai és a gazdasági kérdéseket szétválasszák.