Orbán Viktor: migránshadak dorombolnak, dörömbölnek Európa határain

Orbán Viktor péntek reggeli, Kossuth rádiós interjúja a nemrég bejelentett szja-visszafizetés kommentálásával kezdődött (jövőre minden családosnak visszajár az a személyi jövedelemadó, amit idén befizet). A kérdésre, miszerint ez az akció végül is nem ugyanaz-e, mint a nyugdíjprémium, a miniszterelnök azt magyarázta, van különbség, a családosok számára visszatérítendő adó azzal függ össze, hogy ők most épp aktívak, ezt a pénzt ők keresték meg, míg a nyugdíjprémium hálaadás az időseknek azért, mert a múltban annyit dolgoztak, és ezzel segítették az ország fejlődését.

Az országnak most nem megy olyan nagyon jól, de az év további része sikeres lehet, mondta aztán Orbán. De mire való a siker? - tette fel a kérdést, aztán azzal válaszolt magának, hogy a legegyszerűbb az, hogy a sikerből fakadó pénzt visszaadjuk azoknak, akik megdolgoztak érte, különösen azoknak, akik a válság során a legngyobb terhet vitték. Ezek a családosok.

"Ez szerintem egy szellemes, igazságos és újszerű gondolat"

- így Orbán. De nemzeti konzultáció attól még lesz róla, mert ilyen még sose volt, ehhez kell az emberek egyetértése.

Mi lesz még a nemzeti konzultációban a gazdaság újraindításán kívül?

Orbán azzal alapozott, hogy fel kell mérni, hogy egyetért-e az ország abban, hogy a válság után már nem ugyanaz lesz a világ- és európai gazdaság, mint a járvány előtt volt. Mert ha nem ugyanaz lesz, akkor alkalmazkodni kell az új kihívásokhoz, márpedig szerinte nagy változások lesznek. És fel kell készülni a következő járványokra, mert

most a járványok és a népvándorlások korát éljük

- fordult rá végül Orbán az interjú leglelkesebben taglalt témájára.

Orbán Viktor a Kossuth Rádió stúdiójában, még egy korábbi alkalommal. (Fotó: MTI) Orbán Viktor a Kossuth Rádió stúdiójában, még egy korábbi alkalommal. (Fotó: MTI)

"Migránsok, migránshadak dorombolnak, dörömbölnek Európa szinte mindegyik ajtaján," kezdett rá a miniszterelnök. Azt mondta, tavaly ilyenkor a Magyarországra irányuló illegális határátlépési kísérletek száma 10 ezer volt, idén eddig 38 ezer a déli határainkon, és "hol van még az év vége."

Orbán szerint a migrációs nyomás nő: elmegy a járvány kérdése egy időre, visszakerül a migrációs kérdés az európai politikába. A miniszterelnök keményíteni szeretné a magyar álláspontot a kérdésben. Most azt mondja, hogy nem csak az illegális migrációt kell elutasítani, de a járvány miatt "mondjuk két évig" semmilyen migrációt ne engdedjünk. Ez benne lesz a konzultációban. Azért fontos szerinte a teljes zár, mert máshol még nem győzték le a koronavírust, nem úgy, mint itthon, és lassan Európában.

"Nincs jó migráció, csak rossz migráció van" - jelentette ki.

Orbán a hét folyamán korábban jelentette be, hogy jelentős forrásokat kaphat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, illetve arról is beszélt, hogy ellensúlyozni kell a kis- és közepes vállalkozások (kkv) számára azt, hogy megszűnik a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogramja, továbbá azt is, ha a jegybank elkezdi emelni az alapkamatot.

Erről a mai interjúban azt mondta még el, hogy azért is fontos ez a program, mert sok embernek "munka csak akkor van, ha a vállalkozások tudnak munkát adni." Illetve várja, hogy az MKIK és a KAVOSZ újabb javaslatokkal áll elő a kkv-k megsegítésére.

A miniszterelnök aztán azt kommentálta, hogy "137 ezer egynéhány" ember inkább mégsem veszi fel a második korona-oltását ("felnőtt emberek vagyunk, de úgy tűnik, nem mindenkinek van felelősségérzete"). Tudja, hogy vannak köztük olyanok, akiknek egészségügyi okokból kell várnia még a második dózissal, de reméli, hogy a többieknek, akiknek ilyen gondja nincs, elég ösztönző lesz az, hogy ismétlő oltás híján érvénytelenítik a védettségi igazolványukat.

A járványvédekezésben részt vevők 10 napos pótszabadságáról azt mondta, "jár nekik, vegyék ki, mindannyiunkra ráfér ez a plusz tíz nap."

A minimálbér tervezett 200 ezer forintra emeléséről azt mondta, ha igaz, hogy a járvány után a legfontosabb elvárásunk a gazdasággal szemben az, hogy biztonságot adjon, akkor azoknak a családoknak is biztonságot kell adnia, akik a legkevesebbet keresik. Nem a gazdagok, hanem ők vannak bizonytalanságban, ezen kell változtatni.

A magas minimálbér viszont újabb kihívásokat jelent: ha egy vállalkozás nem tudja kigazdálkodni az emelkedő fizetéssel járó emelkedő terheket, akkor elbocsát. Tehát úgy kell emelni a minimálbért, hogy meg kell állapodmni a kkv-k képviselőivel, hogy ezt ki tudják-e gazdálkodni, és ha nem, milyen segítség kell nekik hozzá. Orbán szerint a 200 ezer forintos minimálbérrel a garantált bérminimum még ennél is magasabb lesz, ez a két hatás együtt pedig fölfelé fogja nyomni a béreket.

Végül a ma kezdődő foci Európa-bajnokság került terítékre. "Nem tart attól, hogy nem a játékról fog szólni, hanem arról, hogy ki térdel le, és ki nem?" - szólt a kérdés. Orbán szerint a járvány mellett az ideológiai zűrzavar is fenyegeti a tornát - ez tehát a térdelésbe nnyilvánul meg. "Oda nem tartozó dolgokat nem kellene felengedni a pályára", mondta Orbán. Szerinte a meccs előtti rövid térdhajtás a volt rabszolgatartó országok lelkiismeret-furdalása miatt van. Ehhez nekünk szerinte nincs közünk, Magyarországnak sosem volt gyarmata, sosem voltak rabszolgái.

Szerinte sportpályán letérdelni azért is probléma nekünk meg egész Közép-Európának, mert büszke népek vagyunk. Szeritne egy sportoló ne térdeljen le, ne adja meg magát, harcoljon, ha nem tud nyerni, állva kell meghalnia. (A szerk.: a meccsek előtti térdelés nem a gyarmattartó múltról, hanem a sportágban továbbra is súlyosan jelen lévő rasszizmusról szól.)