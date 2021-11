Orbán Viktor: nyakig vagyunk a járványban

A súlyosbodó hazai járványhelyzet értékelésével kezdte Orbán Viktor a szokásos, péntek reggeli rádióinterjúját. A zárt téri maszkviselési kötelezettség visszahozásáról azt mondta, "bízunk benne," hogy elég lesz ennyi intézkedés, majd rámutatott:

nem vagyunk túl a negyedik hullám legrosszabb részén, hanem még vár ránk a csúcspont, nyakig vagyunk benne.

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) a Kossuth Rádió stúdiójában, ahol interjút adott a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban 2021. november 19-én.

Orbán aztán arról beszélt, hogy akik nincsenek beoltva, életveszélyben vannak, és bár ő nem szívesen használja ezt a szót, de ez felelőtlenség, mert így a többiekre is veszélyt jelentenek. Ráadásul az oltás fel nem vételével a védelmi intézkedések várt pozitív hatásait is csak lassítják.

Az oltáesellenesek is rá fognak jönni, hogy ha nem oltatják be magukat, akkor meghalhatnak. Később azt is hozzátette, ennek ellenére nem lehet rendőrrel kísérni az embereket az oltásra.

A miniszterelnök elismételte: csak az oltás véd. A szakértőkre hivatkozva azt is hozzátette, ma már biztosan tudjuk, hogy a védettség a második oltás után 4-6 hónappal gyengül, ezért a harmadik oltás indokolt.

Orbán Viktor beszélt arról is, hogy itthon is fontolgatják az eddigi korhatár alatti gyerekek olthatóságát. Reméljük, hogy kapunk információt a szakértőktől arról, hogy az 5-12 év közti gyermekeket be lehet-e oltani - mondta. Ha ez pozitív lesz, akkor rögtön lehetővé is teszik az ő oltásukat is.

Az olyan felvetésekről, hogy a közös uniós beszerzésből való kiszállással nem lesz elég oltás itthon, közölte, ez rémhír, akár negyedszer is be tudjuk oltani az embereket.

Kapcsolódó cikk

A járvány elleni védekezésről, a meghozandó intézkedésekről azt mondta, a kormány pontosan tudja, körülbelül melyik nap mit kell tennie a korábbi hullámok tapasztalatai alapján. Ugyanerre hivatkozott a kórházi ellátások kapcsán is. "Tudjuk, mit lehet elhalasztani a kórházakban, a tapasztalat nagy segítségünkre van."

Utalt arra is, hogy megint meg fogják tiltani, hogy egyes, létfontosságúnak ítélt munkaköröket elhagyhassanak az emberek - bizonyos szakmákból ilyenkor nem lehet távozni, szögezte le.

Nem gatyázott az üzemanyagárral

Az üzemanyagok hatósági árára rátéve elmondta, hogy természetesen ő is a piaci ár híve, de "van helyzet, amikor be kell avatkozni". A mostanit ilyennek ítélték meg, mert akár több hónapig magas maradhat a világpiaci ár, és ez beépül mindenbe.

"Volt egy vita, hogy mikor, milyen ütemben, mekkorát kell lépni" - mondta el a döntés előkészítéséről. Ő úgy vélte, ha már vágni kell, akkor nagyot kell vágni, "nem kell gatyázni". A 480 forintos árról azt mondta, ezt még kibírják a kereskedők, ha nem is boldogan. Orbán Viktor arra is utalt, hogy a lépést a közvéleménykutatásokra is alapozták, 80 százalék feletti a hatósági ár támogatottsága.

Jöhet a kisvállalkozók rezsicsökkentése

A miniszterelnök utalt arra is, hogy hamarosan a kisvállalkozók is élvezhetik majd a rezsicsökkentés előnyeit. "Erről jövő hét elején dönteni fogunk, én indokoltnak látom" - mondta el.

Természetesen beszélt Orbán Viktor a 13. havi nyugdíj jövő évi egy összegben történő kifizetéséről is. Erről is azt mondta, volt vita a szakértők között, belefér-e a büdzsébe. És bár magát "óvatos duhaj"-ként jellemezte, azt is kijelentette: "a nyugdíj nálam sosem alku vagy vita kérdése, hanem érzelmi, társadalmi igazságossági kérdés."