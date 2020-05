Orbán Viktor: számunkra idegen felfogás a munkanélküli segély meghosszabbítása

Orbán Viktor miniszterelnök szerint azok az intézkedések, amelyeket eddig meghoztak, elegendőek lesznek ahhoz, hogy a második csatát is megnyerje az ország.

"a beruházások támogatásával együtt ezeknek a munkahelyvédelmi eszközöknek elégnek kell lenniük (...) ez így elég lesz ahhoz, hogy a második csatát is megnyerjük. Az első csata a járvány megfékezése volt, amit megnyertünk. A második csata a munkahelyek megmentése és visszaépítése, ami ezzel az eszközrendszerrel sikerülni fog." - mondta Orbán Viktor.

Felidézte: a közmunkaprogramot 200 ezer főre bővítették, de ha szükséges lenne, ezt "holnap reggel azonnal tovább tudják növelni". Készen áll a honvédség is arra, hogy munkaképes, jó fizikai állapotban lévő fiatalokat foglalkoztasson. Kitért a bértámogatásra is, amelyet jelen állás szerint 5400 vállalkozás igényelt, amivel 72 ezer ember béréhez nyújt az állam anyagi támogatást. "Ilyenkor mindig bevezetjük az adócsökkentést" - tért ki a júliustól ismét csökkenő szociális hozzájárulási adóra, mely a megfogalmazással ellentétben ez a 6 éves bérmegállapodás értelmében bekövetkező változás, nem új, a válságkezelést szolgáló intézkedés. Végezetül megemlítette még, hogy több tízezer nehéz helyzetbe került vállalkozónak alig kell közterhet fizetnie. A kormányfő minden héten monitorozza az intézkedések sikerét, az eredményeket és úgy véli:

Szokásos péntek reggeli rádióinterjújában Orbán Viktor miniszterelnök ezúttal is kitért a gazdaságvédelmi intézkedésekre, pontosabban a munkaerőpiacot érintőekre. Véleménye szerint a munkanélküliség kérdéséhez kétféleképpen lehet hozzáállni:

