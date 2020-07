Orbán Viktor szerint Európa egyik legjobban teljesítő egészségügyi rendszere a magyar

A miniszterelnök szerint most minden járványügyi változtatás, lazítás kockázatot jelentene, így egyelőre nem is lesznek ilyenek.

"És van egy speciális műfaj, ami sok magyar ember szívéhez, én is ebbe a rajongói táborba tartozok. Vagyunk néhányan, akik szerelmesei vagyunk a cigányzenének. Ők meg különösen is bajban vannak"

- fogalmazott Orbán. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a járvány miatt segíteni kell a könnyűzenével foglalkozóknak is, ezért a kormány elkülönített nekik több mint 5 milliárd forintot, és egy olyan program indul, amelyben garázskoncerteket rögzítenek, majd a média bemutatja őket.

