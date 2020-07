Orbán Viktor szűkíti a területet: budapestiek nem is pályázhatnak állami támogatásra

Szintén nincs magyarázat arra, hogy a budapesti idegenvezetők miért nem pályázhatnak az állami támogatásra. Pedig Budapesten alig akad mostanában külföldi csoport, így nincs is kiknek idegen nyelven bemutatni a magyar fővárost.

Elindult a pályázat, akár egy millió forint támogatást is kaphatnak a vidéken élő idegenvezetők. A felhívásra jelentkezhet minden vidéki, idegenvezető igazolvánnyal rendelkező természetes személy, egyéni vállalkozó és idegenvezetésre jogosult jogi személyiséggel rendelkező szervezet, aki a 2019. évben idegenvezető tevékenységet folytatott Magyarországon, és jelenleg is fenntartja tevékenységét - írja az MTÜ, amelynek az a célja, hogy a szakemberek a pályán maradjanak.

Pénzt tehát nem kaphatnak a budapesti szálláshelyek, de a vidékieket most arra biztatnák, hogy utazzanak fel Budapestre. Ennek egyelőre kevés látszatja van, amiben az is szerepet játszhat, hogy a kormány és az operatív törzs hónapokig gondosan kihangsúlyozta, hogy mennyivel több a fertőzött az ellenzéki vezetésű Budapesten, mint vidéken.

Budapest nagyszerű világváros, ahol a hagyomány és az innováció, a történelem és a fiatalos, modern pezsgés egymást kiegészítve nyújt emlékezetes élményeket. Egy budapesti városlátogatás most a fővárosi szállásadók, vendéglátók boldogulását, rajtuk keresztül pedig a gazdaságot is támogatja - közölte még júniusban az MTÜ.

Ebből is látszik, hogy Magyarországon nincs hagyománya annak, hogy vidékiek több napra is megszálljanak valamelyik budapesti szálláshelyen és megcsodálják a magyar főváros látnivalóit a múzeumoktól a fürdőkig.

Ezek a pályázatok azonban még a COVID-válság előtti időszakból erednek, amikor még a budapesti szállodák, panziók többsége valóban dugig volt külföldi vendégekkel. Most viszont előbb fog kapni állami támogatást egy nyitva lévő balatoni szálláshely, mint egy hónapok óta bezárt budapesti.

Az igaz, hogy a Kisfaludy-pályázatokat eredetileg a vidéki szálláshelyekre találták ki. Normál esetben egy vidéki szálláshely profitabilitása és a fenntarthatósága sokkal gyengébb, mint egy budapestié. A korábbi Kisfaludy-pályázatokat is kizárólag vidéki szállodák, panziók nyerték meg, például a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Hunguest Hotels Zrt. 17,7 milliárd forintot kapott, míg Tiborcz István ügyvédjének veszteséges pécsi panziója 5,6 millió forintot.

Mindezen felül a vidéki Magyarország összes, legfeljebb 8 szobás szálláshelyének tulajdonosai részt vehetnek egy 60 milliárd forint keretösszegű támogatási programban. Ennek célja, hogy 28 ezer szálláshely összesen 55 ezer szobájának mindegyike szobánként 1 millió forint támogatást kapjon még ebben az évben, annak érdekében, hogy ezzel is támogassák a magyar kisvállalkozókat a válságból való kilábalásban - szól a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) legutóbbi pályázati felhívása.

A Danubius-lánchoz tartozó Astoria, Gellért vagy Hilton külföldi vendégek nélkül nem nyit ki, de Budapesten számos kisebb panzió is működik, amelyek ugyanúgy bajba kerültek a koronavírus-járvány miatt, viszont vidéki társaikkal ellentétben nem pályázhatnak állami forrásokra.

Bár a koronavírus-járvány miatt főleg a budapesti turizmus omlott össze, ennek ellenére az Orbán-kormány egy fillérrel sem támogatja a budapesti szálláshelyeket a Kisfaludy-programon keresztül, míg a vidéki szálláshelyekre valósággal öntik a pénzt. Míg vidéken gyakorlatilag már az összes szálloda kinyitott és például Visegrádon már közel telt házzal mentek a hétvégén, addig Budapesten számos, nemzetközileg is ismert szálloda még zárva van.

