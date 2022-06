Orbán Viktorék megtartják a babaváró támogatást?

Egyelőre nem sok konkrétum szivárgott ki a kormány családtámogatási támogatásainak jövőjét illetően, azt leszámítva, hogy ahhoz nem terveznek hozzányúlni. Viszont elképzelhető, hogy valamilyen formában "frissítik a rendszert".

A most benyújtott költségvetési törvényjavaslat az egyik közkedvelt elemre már választ is adhat. Idén év végével ugyanis kifutna a rendszerben a babaváró támogatásként ismert megoldás (ezt a bevezetésekor 2022. december 31-ig helyezték érvénybe), mellyel akár 10 millió forintos kamatmentes kölcsönhöz is hozzájuthatnak a párok. A kamatmentesség az első öt évben biztosított, hogy ez a teljes futamidőn keresztül megmaradjon, ahhoz az igényléstől számított öt éven belül meg kell születnie a "vállalt" gyermeknek.

A parlament elé került dokumentumban a kiadások között a jövő évre is szerepel a babaváró támogatás előirányzat, mely arra enged következtetni, hogy a kormány megtartja ezt a támogatási formát.

Meghosszabbítják a babavárót? Fotó: Pixabay Meghosszabbítják a babavárót? Fotó: Pixabay

Ám nemcsak megtartaná, hanem vagy nagyobb igénybevétellel számol vagy valamilyen formában változtatnának a feltételeken, a támogatás összegén. Az előirányzatnál ugyanis minden eddiginél magasabb összeg, 175 milliárdos kiadás szerepel, ami majdnem a duplája az idei évre betervezettnél. Az idei költségvetésben ugyanis 91 milliárd forintos előirányzat szerepel (ezen a soron 2021-ben 67,6 mlliárd, 2020-ban pedig közel 40 milliárd forint állt).

A babaváró támogatást eddig már több mint 200 ezer család igényelte.