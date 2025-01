Orbán Viktorék újabb sarcolásra készülnek

A Belügyminisztérium több egészségügyi változtatást is tervez.

Lapunk korábban a Belügyminisztérium hatáskörébe tartozó szervek díjemeléséről is beszámolt:

A rendelettervezet indokolása szerint „az eljárások költségeinek növekedésére, továbbá a megalapozott, gyakran összetett hatósági döntések színvonalának megtartására figyelemmel” vált szükségessé az igazgatási szolgáltatási díjak emelése. Azonban a szintén a rendelettervezethez csatolt összefoglalóban már az is szerepel, az intézkedés

Harmadával emelkedne a szellemitulajdon-védelmi képesítések megszerzésének díja is. Azaz azoknak, akik iparjogvédelmi vagy szerzői jogi képesítést kívánnak szerezni, az alap-, közép-, illetve felsőfokú képesítés megszerzéséhez szükséges tanfolyamért 30 ezer, 80 ezer, illetve 360 ezer forint helyett rendre 40 500, 180 ezer, illetve 486 ezer forintot kell majd kifizetniük.

Kereken 30 százalékkal tervezik emelni a felnőttképzési tevékenység bejelentéséért, az engedély kiadásáért, illetve a nyilvántartott adatokban bekövetkezett változásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakat. A tervek szerint ugyanennyivel nőne a szakképzési tankkönyvvé nyilvánítás, valamint a programkövetelménnyé nyilvánítás díja is. Az előbbieknél valamivel kisebb, „csupán” 10 százalékkal emelkedne a nyelvvizsgaközpontok akkreditációjának díja.

Szintén nagyjából harmadával emelkednének a felsőoktatási intézmények akkreditációjával kapcsolatos, az Oktatási Hivatalnak fizetendő díjak . Így többek közt a nyilvántartásba vétel, a működési engedély kiadásának vagy módosításának díja, a diákotthon, kollégium nyilvántartásba vételének díja, a fenntartói jog átadásának díja, doktori iskola létesítésének díja, szakirányú továbbképzés nyilvántartásba vételének, indításának díja is. Szintén hasonló arányban nőhetnek a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságot megillető szakértői díjak is.

A tervezet szerint jelentősen, átlagosan harmadával emelkednnéek a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások díjai. Az emelkedés érinti a szabadalmi díjakat, a kiegészítő oltalmi tanúsítványok díjait, a növényfajta-oltalmi díjakat, a használati mintaoltalmi díjakat, a formatervezési mintaoltalmi díjakat, a védjegydíjakat, a földrajzi árujelző-oltalmi díjakat, a topográfiaoltalmi díjakat, illetve a különböző módosítási, törlési, másolatkészítési, hitelesítési stb. díjakat is.

Egy, a kormány honlapján megjelent rendelettervezet 10, illetve 30 százalékkal emelne számos igazgatási eljárási díjat. A dokumentum tanúsága szerint az intézkedés amellett, hogy segít megőrizni az eljárások színvonalát, hozzájárul a költségvetési egyenleg javításához is.

