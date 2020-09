Orbán Viktornak lassan már nincs kibúvó: valamit lépnie kell

Orbán Viktor miniszterelnök szombaton adott exkluzív interjút az M1 csatornának, ahol rögzítette:

"amire elsősorban figyelni kell, nem a megbetegedések, hanem a halálozások száma. A védekezés sikerét a megmentett életek számában tudjuk most lemérni. (...) Egész addig amíg a halálozási számok nem kezdenek emelkedni, addig fel sem merül a gondolat, hogy az iskolákat korlátozni kellene".

Az elmúlt hetekben már szinte naponta regisztrálnak halálesetet a koronavírus-járvánnyal összefüggésben. Az elhunytak száma ugyan még 10 fő alatt van, ám a növekedés egyértelműen megfigyelhető a számokban. Szerdán már 3,5 havi csúcsnak megfelelő adatot közölt az operatív törzs, utoljára ugyanis május legvégén volt, hogy napi 8 elhunyt került be a statisztikába. Ezzel 654-re nőtt az összesített szám.

A folyamatok sokkal szembetűnőbbek azonban, ha az egyhetes gördülő összegeket ábrázoljuk, ami alapján szerdán és a megelőző hat napon összesen már 26 személy hunyt el, aminél nagyobb számra június első napjaiban volt példa. Vagyis az újonnan azonosított fertőzöttek száma mellett ma már az elhunytaké is kezd az első hullám idején jellemző szinteket elérni. Mindez pedig azt is jelenti, hogy egyre inkább kezd megjelenni, és áldozatokat szedni a vírus a legidősebbek és egyben legveszélyeztettetebbek csoportjában.

Az azonban, hogy előbb-utóbb a halálozások száma is emelkedni kezd, várható volt. Virológusok már hetekkel ezelőtt arra figyelmeztettek, hogy 4-5 hétbe telik, mire a fiatalabb korosztály után az idősek körében is megjelenik a vírus. Amint ez megtörténik, a halálozások száma is emelkedni kezd majd, mivel az idősek egyéb alapbetegségeik miatt is kevésbé erős immunrendszerrel harcolnak a koronavírussal.

Ami az elhunytak életkor és nemek szerinti megoszlását illeti, kicsit nagyobb számban érintettek a férfiak, akik körében már 50 év felett is több elhalálozást regisztráltak a hatóságok. A nők körében ellenben csak 1-2 60 évnél fiatalabb személy hunyt el. A férfiak körében az elhunytak átlagéletkora 76 év, a nőknél 81,5. A vírus márciusi megjelenése óta a legfiatalabb áldozat egy 33 éves férfi volt, a legidősebb pedig egy 103 éves férfi.