Óriási a nyomás az egészségügyön a friss adatok szerint - mit hoznak ki ebből Orbán Viktorék?

A friss tájékoztatás szerint 7587 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 593 710 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. 33 316 tesztet végeztek el 24 óra alatt, ez azt jelenti, hogy a pozitivitási ráta 22,8 százalékos lett - ez alacsonyabb, mint az elmúlt időszakban megszokott 27 százalék körüli átlag, de azért nem kirívóan alacsony - utoljára március 14-én volt ilyen szinten a pozitív tesztek aránya.

Elhunyt 249 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 18 952 főre emelkedett. A tegnapi halálozási rekord (252 fő) után a mai minden idők második legnagyobb napi növekedése ezen a soron.

A gyógyultak száma 3631-gyel nőtt, jelenleg 381 807 fő van túl hivatalosan a koronavírus-fertőzésen - a valós szám persze a tünetmentesek és orvosi kezelésre illetve tesztre nem jelentkező betegek miatt ennek sokszorosa. Az aktív fertőzöttek száma 3707-tel emelkedett elérte a 192 951 főt.

A legfontosabb adat most talán az egészségügy terheltsége: itt vegyes képet fest a friss adatközlés. Nem hogy nem nőtt, de 68-cal csökkent is a kórházban ápolt betegek száma. A lélegeztetőgépen lévők száma viszont továbbra is emelkedik: egyetlen nap alatt 34-gyel nőtt azok száma, akik gépi lélegeztetésre szorulnak, összesen 1423-ra.

A nyitás kulcsa az átoltottság - a regisztrált 65 év felettiek 65 százalékánál járunk

A magyar lakosság átoltottsága elérte a 16,8 százalékot - már 1 696 110 fő a beoltottak száma, ebből 494 520 fő már a második oltását is megkapta. Ez azt jelenti, hogy egy nap alatt közel 60 ezer adak vakcinát sikerült beadni, ennél többet utoljára március 12-én oltottak.

Az eddig regisztrált 65 év felettiek 65 százaléka már megkapta az oltást, a többiek is hamarosan sorra kerülnek - ígéri az operatív törzs. "Amíg minden 65 év feletti, oltásra regisztrált honfitársunkat nem oltottuk be, addig az újraindítást nem kezdhetjük meg" - mondta tegnap a miniszterelnök.

A következő egy hét oltásaihoz már kiszállították a vakcinákat. A kórházi oltópontokon Pfizerrel, a háziorvosoknál Sinopharmmal, AstraZenecával, és Modernával folytatódik az oltás. Éjjel újabb 180 ezer adag második oltáshoz szükséges Szputnyik vakcina érkezett. Az OGYÉI nemrég két újabb keleti vakcina (CanSino, CoviShield) behozatalát is engedélyezte, de ezek szállítása csak hetek múlva várható.

A kormány mai is ülésezik, értékeli a járványügyi helyzetet és dönt a szükséges intézkedésekről. Tegnap Orbán Viktor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara képviselőivel tárgyalt, szóba került a boltzár feloldásának lehetősége - itt írtunk a javaslatokról.