Örömteli hétvége jöhet az autósokra

A hétvégén tovább csökkenek az üzemanyagárak. A benzin és gázolaj nagykereskedelmi ára is bruttó 7-7 forinttal kerül kevesebbe szombattól — jelenti a holtankoljak.hu. A változás várhatóan a kutak áraiban is megjelenik majd, amelynek mértéke szombaton derül ki. Addig is az alábbi átlagárakon tankolhatunk a hazai kutakon:

95-ös benzin: 605 Ft/liter

Gázolaj: 609 Ft/liter

Hogy nemzetközi összehasonlításban ezek az értékek mit jelentenek, az kiderül a szombatonként megjelenő Mfor Üzemanyagár-figyelő körképéből, amit ide kattintva olvashat. >>

(A grafikon/táblázat a cikkünk megjelenésekor aktuális adatokat mutatja, ez azonban később frissülhet.)