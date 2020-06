Őrült összeggel szállnak be a multik a gazdaság talpra állításába

A legfrissebb makrogazdasági előrejelzése szerint a Magyar Nemzeti Bank a második negyedév vége felé elkészített prognózisában is sokkal optimistább maradt a kormánynál. A márciusi várakozásaikhoz hasonlóan most is kitartanak amellett, hogy idén a koronavírus-járvány okozta gazdasági sokk ellenére is képes lesz növekedni a magyar gazdaság. Egészen pontosan 0,3-2 százalék közötti gyarapodást tart reálisnak, miközben a kormány kitart a 3 százalékos recessziós várakozása mellett.

A csütörtökön közzétett kiadványukban részletezték optimizmusuk alapját is, mely szerint a hitelezés felfutásában, az állami beruházásokban látják elsősorban azt a potenciált, amelynek segítségével a magyar gazdaság teljesítménye pozitív tartományban maradhat. Az MNB szakértőinek véleménye szerint "az állami beruházások jelentősége a magas multiplikátor hatásának köszönhetően felértékelődik, mivel hatékonyan képes a rendelkezésre álló forrásokat gazdasági növekedésre fordítani. Becslésünk szerint egységnyi állami beruházás közel 0,8 egységgel emeli a GDP szintjét, aminek rövid távú hatása az épületjellegű beruházások esetén ennél is magasabb. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy az állami beruházások már idén megvalósuljanak, ezzel is támogatva a gyors gazdasági kilábalást."

Fotó: MTI Fotó: MTI

Ezen tényezők mellett a következő évek bővülésében nem elhanyagolható szerepe lehet a tervezett beruházások, gyárbővítések megvalósulásának. Ezek kapcsán azonban megjegyzi a jegybank, hogy

"a koronavírus-járvány hatására érdemben megemelkedett a gazdasági kilátásokat övező bizonytalanság, aminek következtében számos vállalat kiadásainak felülvizsgálatára és átstrukturálása kényszerül, amely sok esetben a beruházások időbeli kitolásával, rosszabb esetben elhalasztásával jár. Magyarországi példa erre a BMW debreceni gyárépítésének hónapokkal történő halasztásának bejelentése. Amennyiben a világgazdasági kilátásokat övező bizonytalanság hosszú távon fennmarad, illetve a hazánkban kapacitásbővítést tervező és végrehajtó iparágak (elsősorban járműipar) kilábalása elhúzódik, az a vállalati beruházások átütemezéséhez vezethet".

Bár nem minden beruházás esetében ismert azok lefutása, számos olyan nagyobb beruházás történhet Magyarországon a következő két évben, melyek nagyban támogathatják a gazdaság fejlődését. A Magyar Nemzeti Bank összesítése szerint ezek értéke egészen elképesztő összeg, 3119 milliárd forint összesen. Ezek között egészen nagy volumenű projektek is vannak, olyannyira, hogy a 20 felsorolt beruházás 40 százaléka 100 milliárd forintnál is nagyobb értéket képvisel. Az azonban némiképp talán kevésbé előnyös, hogy a három legnagyobb beruházásból kettő esetében nem ismert annak lefutása:

a Mercedes 490 milliárdos,

a MOL és a Samsung 390-390 milliárdos,

az SK Innovation pedig 339 milliárdos fejlesztést tervez végrehajtani 2020 és 2022 között Magyarországon.

Ezek a projektek nemcsak az építőipar miatt fontosak, hanem befejezésükkel újabb munkahelyek nyílnak meg. Így a munkanélküliség csökkentésével a jobb életszínvonal és magasabb fizetőképesség révén is tartósan hozzá tudnak járulni a gazdaság pörgetéséhez.