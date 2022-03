Összefoglaló: holnap folytatódnak a tárgyalások, komoly szigorítás jöhet Oroszországban

Holnap folytatódnak a tárgyalások

Mind az ukrán fél, mind Szergej Lavrov orosz külügyminiszter is megerősítette, hogy az orosz-ukrán tárgyalások kedden Isztambulban folytatódnak. Az orosz diplomácia szerint Moszkva legfontosabb célja az, hogy abbamaradjon az öldöklés Donbaszban. Ukrajna „demilitarizációja és nácitlanítása” a legfontosabb eleme a vágyott megegyezésnek - mondta az orosz külügyminiszter. Szergej Lavrov szerint az ukrán hadseregben szolgáló önkéntesek között sokan nyíltan náci elképzeléseket vallanak, ez pedig az európai értékrend szerint elfogadhatatlan.

Az AP információi szerint Volodimir Zelenszkij a béketárgyalások előestjén megerősítette azokat a követeléseket, amelyeket a független orosz újságíróknak adott vasárnap interjújában már ismertetett. Ennek alapján Ukrajna kész a semlegességről és a biztonsági garanciákról tárgyalni, de a demilitarizálásról és „nácitlanításról”, valamint az orosz nyelv védelméről nem.

Alekszandr Rodnyanszkij, ukrán elnöki tanácsadó pedig a BBC Radio 4 World at One műsorában arról beszélt, hogy Ukrajna ragaszkodik a területi integritásához.

Kapcsolódó cikk Zelenszkij felhívta a német kancellárt - erről volt szó Ha minden jól megy, egy esetleges holnapi telefon már a béketárgyalások haladásáról szólhat majd.

Hatalmas a kár Ukrajnában

Több mint ötszáz milliárd dolláros hadikárok keletkeztek Ukrajnában Oroszország inváziója nyomán - közölte hétfőn Julia Szviridenko ukrán gazdasági miniszter. A tárcavezető tájékoztatása szerint a háború a február 24-i kezdete óta eddig 564,9 milliárd dollár (192 ezer milliárd forint) kárt okozott az országnak megsemmisült vagy megrongálódott infrastruktúra, kieső gazdasági növekedés és egyéb tényezők következtében. Mint mondta, a harcok nyomán 8000 kilométernyi út rongálódott meg vagy semmisült meg, és mintegy tízmillió négyzetméter lakóterületen keletkeztek károk.

Egy kilőtt harcjármű egy harkovi iskolaépület előtt. Fotó: Marienko Andrii / UNIAN Egy kilőtt harcjármű egy harkovi iskolaépület előtt. Fotó: Marienko Andrii / UNIAN

Beutazási szigorítás jöhet Oroszországban

Szergej Lavrov külügyminiszter televíziós beszédében arról számolt be, hogy Oroszország korlátozni készül a beutazást a „barátságtalan” országok állampolgárai számára, beleértve az Egyesült Királyságot, az összes EU-tagországot és az Egyesült Államokat is. Mint mondta, jelenleg is dolgoznak egy olyan a vízumkérdéseket érintő elnöki rendelettervezeten, amely a külföldi országok „barátságtalan” lépéseire reagál majd.

Kapcsolódó cikk Komoly válaszlépésre készül Oroszország - ez tényleg sokakat érinthet Jelentős szigorítások jöhetnek az oroszországi beutazásban, az erről szóló tervezet Magyarországot is érinti.

Nem fizetnének rubelben a G7-ek

A világ legfejlettebb ipari államait összefogó G7 csoport kormányai felszólítják az országukban orosz energiahordozók importjával foglalkozó vállalatokat, hogy ne fizessenek rubelben az érvényes szerződések alapján Oroszországtól vásárolt földgázért - jelentette be a német gazdasági és klímavédelmi miniszter hétfőn Berlinben. Az online tanácskozáson teljes egyetértés volt arról, hogy Moszkva lépése az érvényes földgázszállítási szerződések "egyoldalú és egyértelmű megsértése" - mondta Robert Habeck.

Kapcsolódó cikk Putyin megsérti a szerződéseket – nem fizetnének rubelben a G7-ek A legfejlettebb államok nemet mondanak az orosz követelésre.

Kivonul a Heineken Oroszországból

Elhagyja a Heineken konszern Oroszországot, 2022 végéig garantálják ottani munkavállalóik bérét. Új, egyelőre megnevezetlen tulajdonosnak adják át az üzletet. A cég megjegyezte, hogy nem profitál a tulajdonjog átruházásából, és arra számít, hogy az értékvesztés és egyéb nem készpénzes költségek összesen mintegy 0,4 milliárd eurót tesznek ki. Az üzletág-átruházás befejezése után a Heineken megszünteti oroszországi jelenlétét.

A „speciális hadművelet” végéig leáll a Novaja Gazeta

Az orosz médiapiac talán legismertebb független lapja azután döntött így, hogy a Roszkomnadzor, az orosz kommunikációs és médiahatóság másodszor is hivatalos figyelmeztetésben részesítette, ezzel pedig veszélybe került működési engedélye. A Novaja Gazeta egyike azoknak az orosz lapoknak, amelyekkel Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszélgetett vasárnap.