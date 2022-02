Összeomlott a rubel, lezárt légterek, megkezdődtek a béketárgyalások

Miközben az orosz támadás tovább folyik, életbe lépett több szankció, amely mélyen érinti Oroszországot is. Az orosz bankok kizárása a SWIFT-rendszerből és a jegybank külföldön lévő tartalékainak befagyasztása komoly csapást jelent Moszkvának. Nem véletlenül került óriási nyomás alá a rubel. A zuhanó árfolyamot az orosz jegybank drasztikus beavatkozása tudta csak megállítani, 9,5 százalékról 20 százalékra ugrott az alapkamat. Az orosz tőzsde ki sem nyitott ma, így ott ezzel elkerülték az összeomlást. Nemcsak az orosz, de a magyar fizetőeszköz is nagyot gyengült reggel, a forint az euróval szemben új történelmi mélypontra került.

Megütötték a rubelt (Forrás: Depositphotos) Megütötték a rubelt (Forrás: Depositphotos)

Fontos diplomáciai hír volt, hogy tárgyalóasztalhoz ültek a felek, bár áttörést senki nem várt a hétfőn tartott megbeszéléstől. Reményre adhat okot, hogy a Belarus News beszámolója szerint néhány nap múlva folytatódhatnak a megbeszélések. Az orosz küldöttség egyik tagja azt mondta a belarusz hírügynökségnek, hogy találtak olyan pontokat, amelyek kiindulási alapot jelenthetnek a megállapodásoknak. Más kérdés, hogy az orosz diplomaták nyilatkozatainak mennyi hitelt adhatunk azok után, hogy az ukrán invázió előtt is többször úgy tettek, mintha hajlanának a konfliktus tárgyalásos megoldására.

A nemzetközi közösség igyekszik puhítani az orosz elnököt is. Az ukrán kormány kérésére Emmanuel Macron francia elnök beszélt orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal – közölte hétfőn késő délután az Élysée-palota. A francia elnök megismételte a nemzetközi közösség azon követelését, hogy Oroszország állítsa le az Ukrajna elleni offenzívát, és megerősítette a tűzszünet azonnali megkötésének szükségességét. Nagy kérdés persze, hogy Vlagyimir Putyin mennyire hajlik az észérvekre, ugyanis többen felvetették, hogy az orosz elnöknek mentális problémái lehetnek, a róla készült friss fotókon sem a megszokott dinamikus elnök köszön vissza. A Privátbankáron rendszeresen publikáló külpolitikai elemzőnk, Káncz Csaba annak a lehetőségét sem zárta ki, hogy a tervekhez képest csalódást keltő invázióba akár Vlagyimir Putyin is belebukhat.

Kapcsolódó cikk Video: így kezdődtek az ukrán-orosz tárgyalások Tizenkét ember ül az asztalnál az ukrán-fehérorosz határnál.

A hétvégén egymás után tiltották ki az orosz légitársaságokat a világ országai, majd végül az EU is lezárta előttük a légterét. A légitársaságok többsége számolt a válaszlépéssel, a WizzAir például már hétfőn törölte az összes oroszországi járatát. Hétfő délután megszületett a hivatalos orosz döntés is az ügyben, és 36 ország légitársaságait tiltották ki Oroszországból. A korlátozás alá vont államok között van Magyarország is.

Az orosz seregek közben heves rakétatámadásokat intéztek több ukrán nagyváros ellen is, amely miatt egyre több civil áldozata van a harcoknak. Nem véletlen, hogy aki teheti, az próbál elmenekülni Ukrajnából. A hétfői adatok szerint már félmillióan hagyták el a szülőföldjüket, a többség Lengyelország felé távozott, de nem hivatalos adatok szerint Magyarországra is nagyjából százezren érkeztek. A helyzetet látva a magyar kormány eleget tett Kárpátalja kormányzója kérésének, és egy nagyobb humanitárius segélycsomagot hagyott jóvá. Közben azonban Orbán Viktorék folytatják a hintapolitikájukat, hiszen vasárnap ugyan hozzájárultak ahhoz, hogy az EU fegyvereket szállítson Ukrajnának, azt viszont hétfőn megtiltották, hogy a hadieszközök Magyarországon keresztül jussanak Keletre.

Az Oroszországra nehezedő diplomáciai nyomás egyébként több területen is fokozódik, melynek újabb jele, hogy az orosz labdarúgó válogatott várhatóan nem vehet majd részt a világbajnokság pótselejtezőjén.