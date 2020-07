Negatív koronavírus-teszttel térhetnek csak vissza az idősotthonok lakói

Nem új szabály, és nem is szigorítás, de fontos, hogy koronavírus-fertőzés után továbbra is 2 db negatív PCR-teszt szükséges, és 14 napos izoláció az intézmény területén.

- A látogatóknál fontos szempont, hogy aki három héten belül sárga vagy piros országban járt, nem látogathatja meg hozzátartozóját az otthonban. Így is csak előzetes telefonos bejelentkezés, majd az utazásról szóló nyilatkozat kitöltése után, a megfelelő higiénés szabályok betartásával lehet csak belépni az intézménybe .

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

- Az egyik budapesti idősotthonban ahhoz is ragaszkodnak, hogy ha járóbeteg-szakellátásra kell mennie az idősotthon lakójának, és az intézmény munkatársa nem tudja elkísérni az egészségügyi intézménybe, akkor is 14 napra izolálni kell az illetőt.

- Amennyiben valakit ugyan nem koronavírus miatt, de legalább 48 órán keresztül egészségügyi intézményben ápoltak, akkor is szükséges a negatív PCR-teszt felmutatása. Ha ezt nem tudja felmutatni a lakó, akkor 14 napra elkülönítik egy erre kijelölt helyiségben.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ új eljárásrendje olyan szigorításokat tartalmaz, melyeket a szociális intézményekben kötelező betartani, és ez alapján saját, egyéni eljárásrendet kell kialakítaniuk az otthonokban. Van, ahol már a hozzátartozók is megkapták ezeket az intézményvezetők által összeállított tájékoztatót, melynek legfontosabb tételei a következők:

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!