Pekingbe ért a Covid-pánik, élelmiszer-felvásárlásba kezdtek a kínaiak

Hétfő reggel a pekingiek elárasztották a szupermarketeket, hogy élelmiszert vásároljanak a sanghaji típusú áruhiány elkerülése érdekében, ami az egész városra kiterjedő lezárás esetén várhat rájuk. A fővárosban ugyanis egyre több a Covid-fertőzöttek száma, bár európai szemmel nézve ezek egyáltalán nem magas számok.

A pekingi hatóságok Chaoyang-ban, a főváros legnagyobb kerületében 3,5 millió lakost és dolgozót köteleztek arra, hogy három koronavírus-tesztre jelentkezzenek ezen a héten, miután péntek óta Pekingben a 47 gyanús esetből 26-ot Covidként diagnosztizáltak.

Koronavírus-tesztelésre váró, védőmaszkot viselő emberek Peking üzleti negyedében 2022. április 25-én. Fotó: MTI/AP Koronavírus-tesztelésre váró, védőmaszkot viselő emberek Peking üzleti negyedében 2022. április 25-én. Fotó: MTI/AP

Hétfőn Kínából 20 454 Covid-gyanús esetet jelentettek, a többségét, 19 455-öt Sanghajból. Pekingben hétfőn 19 gyanús esetből 14 koronavírusos embernél igazolódott be a Covid.

„A pekingi járvány úgy lopakodik, hogy forrásai még ismeretlenek, viszont gyorsan fejlődik” – mondta vasárnap az önkormányzat illetékese.

Ezért több mint egy tucat lakóépületet zártak le Chaoyang jómódú belvárosában, ahol nagykövetségek és nemzetközi vállalkozások is találhatók.

„A Chaoyang negyed kontrollálása jelenleg a világjárvány megelőzésének legfontosabb célja. A fontos pandémiás intézkedéseket nem lehet másnapra tolni … Minden veszélyeztetett helyszínt és érintett személyt azonnal ellenőrizni kell -” nyilatkozta a város kommunista pártjának vezetője, Cai Qi a The Guardian szerint.

Kifosztották a boltokat

Pekingben az utcák a szokásosnál jóval csendesebbek, és az éttermek is kevésbé forgalmasak. A hétfői ebédidőben több százan álltak sorban az érintett negyedben a tesztelési helyszíneken, ahol a várakozási idő általában kevesebb, mint egy óra. A kínai egészségügyi hatóságok abban reménykednek, hogy a a tömeges tesztelésekkel elkerülhetik a zárlatot is figyelmen kívül hagyó sanghaji események megismétlődését, mielőtt részleges, vagy teljes város lezárásra kerülne itt is sor.

A negyedik hetében járó sanghaji lezárás ugyanis jelentős élelmiszerhiányhoz és szállítási késésekhez vezetett, főleg az útlezárások és a túl kevés sofőr miatt, ami széles körű elégedetlenséget okozott. És jöttek olyan hírek is a távol-keleti országból, miszerint furcsán kezelik a járványt, egészen kicsi gyermekeket szakítottak el szüleiktől a vírus miatt.

Mindenesetre Pekingben a lakosok a tesztelések hírére egyből a szupermarketekbe rohantak, hogy háztartásaikat feltöltsék élelmiszerekkel. Mindeközben a fővárosi fitneszstúdiók és edzőtermek közül sokan bezártak, a város már szigorú belépés-ellenőrzést vezetett be, az utazóknak 48 órán belül negatív Covid-tesztet kellett leadniuk.

Állítólag az olyan szupermarketláncok, mint a Carrefour és a Wumart, több mint kétszeresére növelték a készleteiket és meghosszabbították a nyitvatartási időt vasárnap, a Meituan e-kereskedelmi platformja növelte az élelmiszer-készleteit, valamint az előkészítéssel és a szállítással foglalkozó alkalmazottak számát.

A Weibón valaki kiposztolta, hogy az apja reggel elment Chaoyang-ban egy szupermarketbe, ahol tömegek várták az élelmiszerekkel teli teherautók kirakodását.

„Annyi járvány volt már Pekingben, de még soha nem láttam ilyen helyzetet. Úgy tűnik, hogy Sanghaj korai járványmegelőzésének és ellátásának kudarca nagy csapást mért az emberek bizalmára” – áll a posztban.

A kínai állami média munkatársa, Liu Hszin a Twitteren azt írta, hogy „két év után először” ismét készleteket tölt fel, miután néhány Covid-esetet észleltek a körzetben.

„Pekingen a sor. De készen állunk. Jöhetnek a nehéz idők” – írta az üres szupermarketek polcairól és hűtőszekrényeiről készült fotók mellé.

A lap idézi a Global Timest, amely pekingi tisztviselőket kérdezett, akik szerint a város elegendő napi készlettel rendelkezik, és a kereskedés a szokásos módon zajlik. Azt mondják, hogy a Chaoyang-szerte végrehajtott tömeges tesztelés fogja meghatározni, hogy szükség van-e további intézkedésekre, beleértve a zárlatokat.

A Pekingben regisztrált számok globális mércével mérve alacsonyak, de Kína továbbra is rettentő elkötelezett a zéró Covid-politika mellett, és itt ennyi esetszám is elég arra, hogy beinduljon a "gépezet". A lezárások, a tömeges tesztelés és a karantén szakpolitikai válaszai a múltban valóban sikeresek voltak a járványok megfékezésében, de most Kínának is kihívást jelent a rendkívül virulens omikron törzs. A hatóságok most azt hangsúlyozzák, hogy a zéró Covid-vírus akkor valósul meg igazán, amikor a karanténrendszeren kívül egyetlen esetet sem találnak.