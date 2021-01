Példátlan káosz Washingtonban: Trump hívei betörtek a Capitoliumba

Szerdán kezdődött meg a kongresszus rendkívüli ülése, amelyen hivatalosan bejegyzik az elektorok szavazatait, azonban több republikánus párti képviselő is jelezte, hogy elutasítja az egyes tagállamokban született eredményeket állítólagos választási csalásokra hivatkozva. Ha egy kifogást egy szenátor és egy képviselő is támogat, akkor azt a képviselőháznak és a szenátusnak külön-külön kell megvitatnia két órán keresztül és szavaznia róla. Az érdemi eredményhez azonban a kongresszus mindkét házának jóvá kellene hagynia a kifogást, ami a képviselőházi demokrata többség ismeretében gyakorlatilag kizárható - még a republikánusok között is kisebbségben vannak, akik így akadályoznák meg Joe Biden elnökségét. Mitch McConnell, a szenátus republikánus többségének vezetője például arra figyelmeztetett, hogy az elnökválasztás eredményének felülbírálása visszafordíthatatlan károkat okozna az országnak. Arra jó a szimbolikus politikai akció, hogy a máskor formalitásnak számító ülést egy fél napig elhúzza.

A törvényhozás washingtoni épülete, a Capitolium mellett eközben Trump-párti tüntetés zajlott, melynek egy pontján az elnök hívei úgy döntöttek, bemennek a Capitoliumba - számol be cikkében az eseményekről a Privátbankár.hu.

Illusztráció - forrás: Depositphotos Illusztráció - forrás: Depositphotos

Ekkor négyórányi káosz kezdődött: a demonstrálók megostromolták az épületet, több rendőr megsebesült, egy nőt egyelőre tisztázatlan körülmények között lelőttek.

Az épületben rekedt képviselők gázmaszkot kaptak, mert könnygázt is használtak az ülésteremben az erőszakos tüntetők ellen, akik esetenként maszkban, jelmezben randalíroztak az épületben.

Trump úgy próbált békét teremteni, hogy közben polgárháborút szított

A távozó elnök egy videóüzenetet tett közzé a Twitteren, amelyen látszólag távozásra buzdította a tüntetőket - de közben inkább olajat öntött a tűzre. "Tudom, hogy fáj, tudom, hogy bánt, a választást ellopták tőlünk, földcsuszamlásszerű győzelmet arattunk, ezt mindenki tudja, különösen a másik oldal. De most haza kell mennetek, békére van szükségünk, törvényre és rendre van szükségünk" - hangsúlyozta Trump a Twitteren közzétett felvételen. "Csalás történt, de nem játszhatunk ezen emberek kezére (...) tudom, hogyan éreztek, de menjetek haza békében" - mondta.

A Twitter később azt közölte, hogy korlátozza azon bejegyzések elérését, amelyek erőszakra buzdíthatnak, ezeket sem megosztani, sem kedvelni nem lehet. Ezek közé sorolták Trump említett videoüzenetét is.

A Facebook és a Youtube aztán törölték is a Trump által feltöltött videót, mivel úgy ítélték, hogy abban hamis állítások hangzottak el a választások tisztaságával kapcsolatban. A Twitter pedig 12 órára zárolta Trump fiókját, miután szerdán három bejegyzésének törlését is kezdeményezték amiatt, hogy "erőszakra buzdíthatnak".

Négy órán át tartott a káosz

Végül csaknem négyórányi zavar után nyilvánították biztonságosnak az amerikai törvényhozás épületét. A rendőrség szóvivője azt közölte, hogy a nő, akit az erőszakos behatolás közben mellbe lőttek, életét vesztette. Az ügyben vizsgálat indult. A helyszín közelében két feltételezett robbanóeszközt találtak az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) tájékoztatása szerint.

A hatóságok kiszorították a tiltakozókat a Capitoliumból, a törvényhozók így elhagyhatták az irodáikat. Az épület környékéről még zajlik a tüntetők kiszorítása a nemzeti gárda részvételével.

Nancy Pelosi, a képviselőház demokrata párti elnöke bejelentette, hogy a kongresszus folytatni fogja az elektori szavazatok hitelesítését, amit félbe kellett szakítani. "Teljesíteni fogjuk célunkat" - fogalmazott. Nem sokkal később véget is ért az első kifogás vizsgálata, folytatódik a szavazatok hitelesítése.

Ezt már csak Trump gyomra bírja el az amerikai politikusok közül

Donald Trump a Twitter-üzenetében "kiváló hazafiaknak" nevezte a demonstrálókat.

Mike Pence alelnök később elítélte az erőszakot, amely szerinte soha nem vezethet győzelemre, illetve a munka folytatására szólított fel. George W. Bush volt republikánus amerikai elnök is elítélte a történteket. "Visszataszító és szívszorító látvány volt. Banánköztársaságokban vonják így kétségbe a választási eredményeket, nem a mi demokratikus országunkban" - írta. Mitt Romney republikánus szenátor, egykori elnökjelölt pedig úgy vélekedett, hogy az erőszak "egy önző ember sértett büszkeségének, illetve az általa szándékosan félreinformált emberek dühének" következménye.

Barack Obama korábbi demokrata párti elnök hangsúlyozta, hogy "hatalmas gyalázatként és szégyenként fog bevonulni ez a nap az ország történelmébe", az erőszakot pedig a jelenlegi elnök szította a választási eredménnyel kapcsolatos "alaptalan hazugságaival". Hasonlóan nyilatkozott Bill Clinton volt elnök is, aki szerint Trump "gyújtotta be" a példa nélküli megmozdulás tüzét.

Stephanie Grisham, a first lady, Melania Trump kabinetfőnöke a zavargások miatt bejelentette azonnali hatályú lemondását.