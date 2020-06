Péntektől megnyílik az osztrák, a cseh és szlovák határ a magyaroknak is

Péntektől nem lesz szükség negatív koronavírus-tesztre és karanténba sem kell vonulni az Ausztriába, Csehországba és Szlovákiába történő utazás, valamint az ezen országokból történő hazatérés esetén, egyben megszűnik az eddigi 48 órás korlátozás is.

Péntek reggeltől szabad az átjárás, korlátozások nélkül léphetnek át egymás országainak területére a magyar, a cseh, az osztrák és a szlovák állampolgárok. Sikerre vezettek az elmúlt napok egyeztetései a határokon a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások feloldásáról az osztrák, a cseh és a szlovák külügyminiszterrel - jelentette be közösségi oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

